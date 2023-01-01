Штатив Ulanzi MT-16 Upgrade Extendable Desktop, с шаровой головой
Код товара : УТ-00053567
Артикул : 2052/MT-16
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 1/4"
Материал
алюминий + пластик
Максимальная нагрузка
1500 гр
Физические характеристики
Вес
170 гр.
Описание
Выдвижной штатив- незаменимый аксессуар для тех, кто использует экшн-камеры, DLSR - камеры или смартфоны для съемок. За счет своей легкости (170 г) его удобно брать с собой в путешествия и снимать различные видеоблоги.
Функциональный MT-16 работает как стабильный держатель для камер в виде штатива и как устройство для съемки селфи, а также панорамы заднего плана.
Благодаря резьбовому креплению 1/4" Ulanzi подходит к большинству экшн-камер, легких беззеркальных камер и смартфонов. Конструкция "холодный башмак", которая находится сбоку, позволит вам установить микрофон, свет и другие устройства.
Регулируемая на 360° металлическая шаровая головка обеспечит еще более стабильную фиксацию устройства
Штатив Ulanzi имеет 3 выдвижные ножки. Центральная опорная ножка снабжена противоскользящей резиной. Телескопическая селфи палка имеет эргономичную, нескользящую ручку, которая выдвигается на 4 ступени.
Модель MT-16 выполнена из прочного, жесткого ABS-пластикаю Шаровая головка изготовлена из алюминия, благодаря чему способна выдержать оборудование весом до 1.5 кг