Держатель для смартфона с регулировкой наклона, поворота и двумя креплениями типа холодный башмак.

Совместимость с моделями шириной от 55мм до 87мм, предоставляет возможность изменять положения телефона наклоном вперед / назад, а так же вращать на 360 градусов.

Два крепления холодный башмак предназначены для дополнительного оборудования, такого как накамерный свет или микрофон. Возможно использование обоих сразу при вертикальной съемке.

За крепление держателя телефона к штативу, моноподу или другому оборудованию отвечает стандартная резьба 1/4 и быстросъемная платформа по типу ARCA.