Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Держатель для телефона Ulanzi Universal Mobile Phone Clip ST-22

  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
  • Universal Mobile Phone Clip ST-22
Код товара:УТ-00053467
Артикул:2294/ST-22

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Держатель для смартфона с регулировкой наклона, поворота и двумя креплениями типа холодный башмак.
Совместимость с моделями шириной от 55мм до 87мм, предоставляет возможность изменять положения телефона наклоном вперед / назад, а так же вращать на 360 градусов.

Два крепления холодный башмак предназначены для дополнительного оборудования, такого как накамерный свет или микрофон. Возможно использование обоих сразу при вертикальной съемке.

За крепление держателя телефона к штативу, моноподу или другому оборудованию отвечает стандартная резьба 1/4 и быстросъемная платформа по типу ARCA.