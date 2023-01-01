Описание

Универсальная настольная стойка для установки камеры или смартфона. Крепление поставляется вместе с шаровой головой с винтов 1/4", которая может вращаться на 360°

Стойка устанавливается на столешницу толщиной до 50 мм при помощи струбцины. Стойка металлическая, рассчитана на длительный срок службы.

Максимальная нагрузка: 2000 г

Максимальное удлинение: 750 мм

Максимальная высота: 700 мм

Материал: металл

Посадочное крепление: 1/4"

Тип штативной головы: шаровая

Комплектация: