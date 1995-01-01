Универсальная настольная стойка для установки камеры или смартфона. Крепление поставляется вместе с шаровой головой с винтов 1/4", которая может вращаться на 360°
Стойка устанавливается на столешницу толщиной до 50 мм при помощи струбцины. Стойка металлическая, рассчитана на длительный срок службы.
Максимальная нагрузка: 2000 г
Максимальное удлинение: 750 мм
Максимальная высота: 700 мм
Материал: металл
Посадочное крепление: 1/4"
Тип штативной головы: шаровая
Комплектация:
стойка
кронштейн
шаровая голова
адаптер 5/8"
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