Кронштейн Ulanzi Universal Desktop Overhead Stand настольный
Код товара : УТ-00053463
Артикул : 2335
7 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Универсальная настольная стойка для установки камеры или смартфона. Крепление поставляется вместе с шаровой головой с винтов 1/4", которая может вращаться на 360°
Стойка устанавливается на столешницу толщиной до 50 мм при помощи струбцины. Стойка металлическая, рассчитана на длительный срок службы.
- Максимальная нагрузка: 2000 г
- Максимальное удлинение: 750 мм
- Максимальная высота: 700 мм
- Материал: металл
- Посадочное крепление: 1/4"
- Тип штативной головы: шаровая
Комплектация:
- стойка
- кронштейн
- шаровая голова
- адаптер 5/8"
Видео
Наш обзор
Похожие товары
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.