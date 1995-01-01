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Кронштейн Ulanzi Universal Desktop Overhead Stand настольный

  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
  • Universal Desktop Overhead Stand настольный
Код товара:УТ-00053463
Артикул:2335

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Универсальная настольная стойка для установки камеры или смартфона. Крепление поставляется вместе с шаровой головой с винтов 1/4", которая может вращаться на 360°

Стойка устанавливается на столешницу толщиной до 50 мм при помощи струбцины. Стойка металлическая, рассчитана на длительный срок службы.

  • Максимальная нагрузка: 2000 г
  • Максимальное удлинение: 750 мм
  • Максимальная высота: 700 мм
  • Материал: металл
  • Посадочное крепление: 1/4"
  • Тип штативной головы: шаровая

Комплектация:

  • стойка
  • кронштейн
  • шаровая голова
  • адаптер 5/8"