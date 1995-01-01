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Поворотная площадка Ulanzi UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss

  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
  • UKA08 для вертикальной съемки, Arca Swiss
Код товара:УТ-00079119
Артикул:C023

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ulanzi UKA08 – это наклонный адаптер для быстрого переведения камеры в вертикальное положение. Просто нажмите на кнопку Press и поверните камеру на 90°. При этом, в отличие от многих других подобных решений, доступ ко всем интерфейсам камеры (USB, HDMI и так далее) остается свободным. Адаптер устанавливается вместо штативной площадки стандартов Uka или Arca Swiss (любой стороной), и имеет собственную аналогичную площадку сверху. Страховочные шпильки предотвращают самопроизвольное падение слабо закрепленной камеры. Адаптер целиком выполнен из алюминиевого сплава без использования пластика, что обеспечивает высокую надежность и износостойкость.

  • Максимальная нагрузка: 4 кг
  • Вес: 100 г
  • Размеры: 60.5 х 69 х 32 мм
  • Комплектация: адаптер с быстросъемной площадкой, шестигранный ключ