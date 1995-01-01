Крепление Ulanzi UKA07 V2 (C035A) работает с ремнями и лямками шириной до 7 и толщиной до 1 см. Трехуровневый зажим на пряжке позволяет плотно закрепить его на рюкзаке или поясном ремне. Крепление можно использовать как для постоянного ношения камеры (например, в турпоходе или во время длительной прогулки), так и чтобы быстро освободить руки на непродолжительное время. Площадка квадратной формы: камеру можно установить любой стороной, вертикально или горизонтально.

Крепление выдерживает нагрузку до 10 кг, то есть камера не выскочит из него даже при активном движении или при попытке выхватить ее силой. Пряжка работает с фирменными площадками Ulanzi Uka, с площадками Falcon F38 и с площадками других производителей размера 38х38 см («квадратный Arca Swiss»). Чтобы снять камеру, достаточно нажать на кнопку сбоку, при этом ее можно сдвинуть в сторону – это запирает крепление для дополнительной безопасности.