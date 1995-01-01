Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Основание Ulanzi UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38

  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
  • UKA03 Quick Release Base, для площадок UKA и F38
Код товара:УТ-00079118
Артикул:C018

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ulanzi UKA03 Quick Release Base – основание, совместимое с площадкой UKA02 Quick Release Plate, а также с площадками Falcam F38. Может использоваться со штативами, электронными стабилизаторами, различными кронштейнами, рукоятками, присосками и магнитными держателями, не имеющими собственного быстросъемного крепления. База может устанавливаться на штативные винты 1/4"-20 и 3/8"-16 (резьбовой адаптер в комплекте), имеются отверстия под боковые шпильки. Кроме того, основание в форме «ласточкиного хвоста» системы Arca Swiss позволяет устанавливать Ulanzi UKA03 на штативы и иные держатели этой системы.

Быстросъемное крепление работает очень просто: камера с площадкой устанавливается сверху вниз и защелкивается пружинным замком. Для разблокировки следует нажать кнопку на боковой панели и поднять камеру. Для предотвращения случайной разблокировки кнопку можно сдвинуть влево – это не даст нажать на кнопку.

  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон
  • Размеры: 54.3 х 41.3 х 19.6 мм
  • Вес: 52 г
  • Максимальная нагрузка: 20 кг

Обратите внимание: быстросъемная площадка в комплект не входит.