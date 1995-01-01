Ulanzi UKA03 Quick Release Base – основание, совместимое с площадкой UKA02 Quick Release Plate, а также с площадками Falcam F38. Может использоваться со штативами, электронными стабилизаторами, различными кронштейнами, рукоятками, присосками и магнитными держателями, не имеющими собственного быстросъемного крепления. База может устанавливаться на штативные винты 1/4"-20 и 3/8"-16 (резьбовой адаптер в комплекте), имеются отверстия под боковые шпильки. Кроме того, основание в форме «ласточкиного хвоста» системы Arca Swiss позволяет устанавливать Ulanzi UKA03 на штативы и иные держатели этой системы.

Быстросъемное крепление работает очень просто: камера с площадкой устанавливается сверху вниз и защелкивается пружинным замком. Для разблокировки следует нажать кнопку на боковой панели и поднять камеру. Для предотвращения случайной разблокировки кнопку можно сдвинуть влево – это не даст нажать на кнопку.

Материалы: алюминиевый сплав, силикон

Размеры: 54.3 х 41.3 х 19.6 мм

Вес: 52 г

Максимальная нагрузка: 20 кг

Обратите внимание: быстросъемная площадка в комплект не входит.