Штативная площадка Ulanzi UKA02 Quick Release Plate
Код товара:УТ-00079117
Артикул:C017
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПлощадки
Описание
Быстросъемная штативная площадка, совместимая с быстросъемными креплениями стандарта Ulanzi UKA и Arca Swiss. Выполнена из алюминиевого сплава, резиновая накладка предотвращает вращение камеры. Прорези в углах площадки позволяют прикрепить к ним «якоря» Peak Design и других производителей. Винт из нержавеющей стали завинчивается монеткой, шлицевой отверткой или шестигранным ключом. Внимание: эта площадка несовместима с креплением Peak Design Capture.