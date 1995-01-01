Штативная площадка Ulanzi UKA02 Quick Release Plate

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Код товара: УТ-00079117 Артикул: C017 Код товара: УТ-00079117 Артикул: C017 Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Быстросъемная штативная площадка, совместимая с быстросъемными креплениями стандарта Ulanzi UKA и Arca Swiss. Выполнена из алюминиевого сплава, резиновая накладка предотвращает вращение камеры. Прорези в углах площадки позволяют прикрепить к ним «якоря» Peak Design и других производителей. Винт из нержавеющей стали завинчивается монеткой, шлицевой отверткой или шестигранным ключом. Внимание: эта площадка несовместима с креплением Peak Design Capture. Видео Наш обзор

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