Комплект Ulanzi UKA01 включает в себя быстросъемную площадку UKA02 и основание для нее UKA03.

Ulanzi UKA02 – это быстросъемная штативная площадка, совместимая с быстросъемными креплениями стандарта Ulanzi UKA, Falcam F38 и Arca Swiss. Выполнена из алюминиевого сплава, резиновая накладка предотвращает вращение камеры. Прорези в углах площадки позволяют прикрепить к ним «якоря» Peak Design и других производителей. Винт из нержавеющей стали завинчивается монеткой, шлицевой отверткой или шестигранным ключом. Внимание: эта площадка несовместима с креплением Peak Design Capture.

Ulanzi UKA03 Quick Release Base – основание, совместимое с площадкой UKA02 Quick Release Plate, а также с площадками Falcam F38. Может использоваться со штативами, электронными стабилизаторами, различными кронштейнами, рукоятками, присосками и магнитными держателями, не имеющими собственного быстросъемного крепления. База может устанавливаться на штативные винты 1/4"-20 и 3/8"-16 (резьбовой адаптер в комплекте), имеются отверстия под боковые шпильки. Кроме того, основание в форме «ласточкиного хвоста» системы Arca Swiss позволяет устанавливать Ulanzi UKA03 на штативы и иные держатели этой системы.

Быстросъемное крепление работает очень просто: камера с площадкой устанавливается сверху вниз и защелкивается пружинным замком. Для разблокировки следует нажать кнопку на боковой панели и поднять камеру. Для предотвращения случайной разблокировки кнопку можно сдвинуть влево – это не даст нажать на кнопку.