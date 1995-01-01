Ulanzi UA20 – осветитель необычной складной и надувной конструкции. Большая часть корпуса: надувной диффузор с гибкой светодиодной лентой, что позволяет придавать осветителю разные изогнутые формы: если не накачивать его воздухом до предела, он вполне может сворачиваться полукругом, а при полной накачке – работает как световой жезл. Матовый рассеиватель обеспечивает приятный мягкий свет с широким углом освещения и регулируемой температурой белого: от холодного 6500К до теплого 2700К. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI 95) сложные оттенки, такие как тона кожи, передаются естественно и точно.

Встроенный литий-ионный аккумулятор может работать до 55 минут при максимальной мощности (20 Вт). Для зарядки и постоянного питания от сети используйте USB-C порт, расположенный с тыльной стороны, на блоке управления. Несколько кнопок позволяют менять яркость, цветовую температуру, а также переключаться между спецэффектами, которых здесь 12: вспышки, мерцание телеэкрана, неисправная лампочка и так далее. Вся информация отображается на небольшом ЖК-экране, что очень удобно, а вот дистанционного управления у этой модели, к сожалению, нет.

Корпус осветителя защищен от влаги, поэтому им вполне можно пользоваться на улице под дождем. Для установки на стойки и журавли есть несколько вариантов крепления: резьбовой адаптер 1/4"-20, 2 эластичных ремешка и встроенные магниты. Да, на стальные и чугунные конструкции Ulanzi UA20 можно установить без какого-либо дополнительного оборудования. Для приведения в готовность прибор следует накачать – просто губами или с помощью электронасоса (не входит в комплект). После завершения съемки прибор можно сдуть, свернуть и компактно сложить в сумку или даже в карман куртки – он не занимает много места.

Характеристики