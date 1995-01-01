Клетка Ulanzi U-Rig может использоваться как с телефонами, так и с фотокамерами: для этого у нее имеется площадка со штативный винтом 1/4" и съемный зажим для телефонов шириной от 65 до 90 мм. Телефон может быть установлен как вертикально, так и горизонтально, саму клетку также можно поставить на штатив, для этого есть гнезда 1/4" снизу и сбоку. В верхней части клетки расположено 3 холодных башмака, в которые можно установить, к примеру, внешний микрофон или рукоятку для съемки с нижнего ракурса. Снизу предусмотрены 2 небольшие выдвижные ножки, благодаря которым клетка с телефоном может спокойно стоять на любой ровной поверхности

Как можно видеть, сверху и снизу на клетке располагаются две светодиодные панели, по 66 светодиодов на каждой, которые обеспечивают мягкое заполняющее освещение. Цветовая температура регулируется от очень теплого (2500К) до очень холодного свечения (9000К). Яркость и цветовая температура настраиваются двумя дисками на боковой панели правой рукоятки. Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет панелям работать на полной мощности в течение приблизительно 1.5 часов. Он также может использоваться для зарядки телефона.

На рукоятки нанесено силиконовое покрытие для лучшего захвата в ладонях. На правой рукоятке прямо под большим пальцем располагается Bluetooth пульт, который можно использовать для спуска затвора или начала / остановки видеозаписи. Пульт является съемным, его можно использовать для дистанционного управления телефоном на расстоянии до 20 м.

Использование клетки обеспечивает уверенный захват, позволяет значительно снизить дрожание рук, раскачку камеры.

Характеристики

Количество светодиодов: 66 «холодных» + 66 «теплых»

Цветовая температура: 2500-9000К

Угол освещения: 120°

Освещенность (на 0.5 м): 270 / 402 / 301 лк (2500К / 5500К / 9000К)

Освещенность на 1 м при 5500К: 100 лк

CRI 90

Аккумулятор: литиевый, 3.7В 5000 мАч, вход USB-C, около 90 мин. работы при максимальной яркости

Входной ток: 5В 2А, 9В 2А

Выходной ток: 5В 2А

Размеры клетки: 28 х 19.5 х 5.1 см

Вес: 416 г

Комплектация