Клетка Ulanzi U-Rig для смартфона или фотокамеры, с освещением
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Характеристики
Описание
Клетка Ulanzi U-Rig может использоваться как с телефонами, так и с фотокамерами: для этого у нее имеется площадка со штативный винтом 1/4" и съемный зажим для телефонов шириной от 65 до 90 мм. Телефон может быть установлен как вертикально, так и горизонтально, саму клетку также можно поставить на штатив, для этого есть гнезда 1/4" снизу и сбоку. В верхней части клетки расположено 3 холодных башмака, в которые можно установить, к примеру, внешний микрофон или рукоятку для съемки с нижнего ракурса. Снизу предусмотрены 2 небольшие выдвижные ножки, благодаря которым клетка с телефоном может спокойно стоять на любой ровной поверхности
Как можно видеть, сверху и снизу на клетке располагаются две светодиодные панели, по 66 светодиодов на каждой, которые обеспечивают мягкое заполняющее освещение. Цветовая температура регулируется от очень теплого (2500К) до очень холодного свечения (9000К). Яркость и цветовая температура настраиваются двумя дисками на боковой панели правой рукоятки. Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет панелям работать на полной мощности в течение приблизительно 1.5 часов. Он также может использоваться для зарядки телефона.
На рукоятки нанесено силиконовое покрытие для лучшего захвата в ладонях. На правой рукоятке прямо под большим пальцем располагается Bluetooth пульт, который можно использовать для спуска затвора или начала / остановки видеозаписи. Пульт является съемным, его можно использовать для дистанционного управления телефоном на расстоянии до 20 м.
Использование клетки обеспечивает уверенный захват, позволяет значительно снизить дрожание рук, раскачку камеры.
Характеристики
- Количество светодиодов: 66 «холодных» + 66 «теплых»
- Цветовая температура: 2500-9000К
- Угол освещения: 120°
- Освещенность (на 0.5 м): 270 / 402 / 301 лк (2500К / 5500К / 9000К)
- Освещенность на 1 м при 5500К: 100 лк
- CRI 90
- Аккумулятор: литиевый, 3.7В 5000 мАч, вход USB-C, около 90 мин. работы при максимальной яркости
- Входной ток: 5В 2А, 9В 2А
- Выходной ток: 5В 2А
- Размеры клетки: 28 х 19.5 х 5.1 см
- Вес: 416 г
Комплектация
- Клетка
- Держатель для телефона
- Пульт Bluetooth
- Кабель USB
- Инструкция