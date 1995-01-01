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Держатель для планшета Ulanzi U-Pad III, с башмаком

  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
  • U-Pad III, с башмаком
Код товара:УТ-00071125
Артикул:2597

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель Ulanzi U-Pad III подходит для всех современных моделей планшетов, вплоть до iPad Pro 12.9". Он устанавливается на штативный винт 1/4" или на головку, совместимую с площадками стандарта Arca Swiss. На верхней щечке держателя предусмотрен холодный башмак, в который можно установить какой-либо аксессуар: например, внешний микрофон или светодиодный осветитель. Держатель работает как пружинный зажим и дополнительно фиксируется барашковым винтом, для большей надежности захвата. Также может использоваться с телефонами, однако надо иметь в виду, что в этом случае доступ к USB или Lightning разъему будет закрыт.

Полностью выполнен из алюминиевого сплава без применения пластика, силиконовые накладки обеспечивают надежный захват и не царапают корпус устройства.

  • Размеры: 12.5 х 3.7 см
  • Ширина захвата: от 10 до 23 см
  • Вес: 199 г