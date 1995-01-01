Держатель Ulanzi U-Pad III подходит для всех современных моделей планшетов, вплоть до iPad Pro 12.9". Он устанавливается на штативный винт 1/4" или на головку, совместимую с площадками стандарта Arca Swiss. На верхней щечке держателя предусмотрен холодный башмак, в который можно установить какой-либо аксессуар: например, внешний микрофон или светодиодный осветитель. Держатель работает как пружинный зажим и дополнительно фиксируется барашковым винтом, для большей надежности захвата. Также может использоваться с телефонами, однако надо иметь в виду, что в этом случае доступ к USB или Lightning разъему будет закрыт.

Полностью выполнен из алюминиевого сплава без применения пластика, силиконовые накладки обеспечивают надежный захват и не царапают корпус устройства.