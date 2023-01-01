Держатель для планшета Ulanzi U-Pad III, с башмаком
Код товара : УТ-00071125
Артикул : 2597/U-Pad III
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Держатель Ulanzi U-Pad III подходит для всех современных моделей планшетов, вплоть до iPad Pro 12.9". Он устанавливается на штативный винт 1/4" или на головку, совместимую с площадками стандарта Arca Swiss. На верхней щечке держателя предусмотрен холодный башмак, в который можно установить какой-либо аксессуар: например, внешний микрофон или светодиодный осветитель. Держатель работает как пружинный зажим и дополнительно фиксируется барашковым винтом, для большей надежности захвата. Также может использоваться с телефонами, однако надо иметь в виду, что в этом случае доступ к USB или Lightning разъему будет закрыт.
Полностью выполнен из алюминиевого сплава без применения пластика, силиконовые накладки обеспечивают надежный захват и не царапают корпус устройства.
- Размеры: 12.5 х 3.7 см
- Ширина захвата: от 10 до 23 см
- Вес: 199 г