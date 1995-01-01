Держатель для планшета Ulanzi U-Pad II, пластиковый с креплением на штатив
Код товара:УТ-00060300
Артикул:2619/U-Pad II
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяДля планшета
Описание
Обновленная версия зажима для мобильной гаджетов с шириной захвата от 65 до 260 мм. Предназначено для установки на трипод, штатив. С его помощью вы сможете надежно зафиксировать мобильное устройство и выполнять съемку с любого ракурса. Прекрасный вариант для портретной и горизонтальной фотосъемки
Функциональный зажим для гаджетов имеет в верхней части крепление на холодный башмак, в нижней части резьбовое отверстие 1/4", а также профиль Arca Swiss для установки на штатив. Наличие специального прорезиненного основания исключает образование сколов и потертостей на поверхности устройства
- Ширина захвата: 65 — 260 мм
- Материал: пластик
- Габариты: 200 × 40 × 0 м
- Вес без упаковки: 95 г
- Вес с упаковкой: 110 г
- Крепление: 1/4", Cold Shoe
- Быстросъёмная площадка: Arca Swiss