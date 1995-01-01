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Держатель для планшета Ulanzi U-Pad II, пластиковый с креплением на штатив

  • U-Pad II, пластиковый с креплением на штатив
  • U-Pad II, пластиковый с креплением на штатив
  • U-Pad II, пластиковый с креплением на штатив
  • U-Pad II, пластиковый с креплением на штатив
  • U-Pad II, пластиковый с креплением на штатив
  • U-Pad II, пластиковый с креплением на штатив
  • U-Pad II, пластиковый с креплением на штатив
  • U-Pad II, пластиковый с креплением на штатив
  • U-Pad II, пластиковый с креплением на штатив
Код товара:УТ-00060300
Артикул:2619/U-Pad II

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Обновленная версия зажима для мобильной гаджетов с шириной захвата от 65 до 260 мм. Предназначено для установки на трипод, штатив. С его помощью вы сможете надежно зафиксировать мобильное устройство и выполнять съемку с любого ракурса. Прекрасный вариант для портретной и горизонтальной фотосъемки

Функциональный зажим для гаджетов имеет в верхней части крепление на холодный башмак, в нижней части резьбовое отверстие 1/4", а также профиль Arca Swiss для установки на штатив. Наличие специального прорезиненного основания исключает образование сколов и потертостей на поверхности устройства

  • Ширина захвата: 65 — 260 мм
  • Материал: пластик
  • Габариты: 200 × 40 × 0 м
  • Вес без упаковки: 95 г
  • Вес с упаковкой: 110 г
  • Крепление: 1/4", Cold Shoe
  • Быстросъёмная площадка: Arca Swiss