Обновленная версия зажима для мобильной гаджетов с шириной захвата от 65 до 260 мм. Предназначено для установки на трипод, штатив. С его помощью вы сможете надежно зафиксировать мобильное устройство и выполнять съемку с любого ракурса. Прекрасный вариант для портретной и горизонтальной фотосъемки

Функциональный зажим для гаджетов имеет в верхней части крепление на холодный башмак, в нижней части резьбовое отверстие 1/4", а также профиль Arca Swiss для установки на штатив. Наличие специального прорезиненного основания исключает образование сколов и потертостей на поверхности устройства