Штативная голова Ulanzi U-190, с быстросъемной площадкой
Код товара:УТ-00060291
Артикул:2895
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг10
Голова для видеоДа
Тип головки 2D
Описание
Штативная головка Ulanzi U-190 имеет гидравлическую конструкцию и обеспечивает плавную работу устройства в любом выбранном положении.
Панорамная шаровая головка обеспечивает плавное вращение на 360 градусов, регулировка угла наклона осуществляется в пределах +90 градус /-80 градусов.
Макимальная нагрузка головки до 10 кг, площадка совместима с Arca Swiss, идеально подходит для зеркальных фотокамер, беззеркальных камер и т. д. Нижняя универсальная имеет резьбу 1/4 дюйма(через переходник) и 3/8 дюйма.