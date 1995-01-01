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Штативная голова Ulanzi U-190, с быстросъемной площадкой

  • U-190, с быстросъемной площадкой
  • U-190, с быстросъемной площадкой
  • U-190, с быстросъемной площадкой
  • U-190, с быстросъемной площадкой
  • U-190, с быстросъемной площадкой
  • U-190, с быстросъемной площадкой
  • U-190, с быстросъемной площадкой
  • U-190, с быстросъемной площадкой
  • U-190, с быстросъемной площадкой
Код товара:УТ-00060291
Артикул:2895

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штативная головка Ulanzi U-190 имеет гидравлическую конструкцию и обеспечивает плавную работу устройства в любом выбранном положении.
Панорамная шаровая головка обеспечивает плавное вращение на 360 градусов, регулировка угла наклона осуществляется в пределах +90 градус /-80 градусов.
Макимальная нагрузка головки до 10 кг, площадка совместима с Arca Swiss, идеально подходит для зеркальных фотокамер, беззеркальных камер и т. д. Нижняя универсальная имеет резьбу 1/4 дюйма(через переходник) и 3/8 дюйма.