Штативная голова Ulanzi U-190, с быстросъемной площадкой

<











>







Код товара: УТ-00060291 Артикул: 2895 Код товара: УТ-00060291 Артикул: 2895 Безопасная нагрузка, кг 10 Голова для видео Да Тип головки 2D Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 10 Голова для видео Да Тип головки 2D Описание Штативная головка Ulanzi U-190 имеет гидравлическую конструкцию и обеспечивает плавную работу устройства в любом выбранном положении.

Панорамная шаровая головка обеспечивает плавное вращение на 360 градусов, регулировка угла наклона осуществляется в пределах +90 градус /-80 градусов.

Макимальная нагрузка головки до 10 кг, площадка совместима с Arca Swiss, идеально подходит для зеркальных фотокамер, беззеркальных камер и т. д. Нижняя универсальная имеет резьбу 1/4 дюйма(через переходник) и 3/8 дюйма. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.