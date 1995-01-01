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Держатель Ulanzi U-150, для внешнего монитора

Код товара:УТ-00065578
Артикул:2407

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Профессиональная шаровая голова для позиционирования во время съемки. Предназначена для небольших мониторов. Вращение монитора возможно на 360°, а угол наклона 180°. В верхней части предусмотрен винт 1/4" для установки монитора и специальный штифт для его надежной фиксации. Крепление для монитора с шаровой головой изготовлено из авиационного алюминиевого сплава. Характеризуется повышенной прочностью и износоустойчивостью. В нижней части имеется крепление на холодный башмак для установки на камеру или клетку