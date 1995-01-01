Телескопический монопод для экшн- и 360 камер, а также для смартфонов (максимальная нагрузка 800 г). Колонна из 6 секций раскладывается в длину от 28 до 150 см, что позволяет делать групповые селфи-снимки, снимать с ракурсом «высоко на головой», снимать себя в полный рост. При использовании с камерами Insta360 монопод автоматически удаляется с изображения. При нажатии на кнопку Push в нижней части рукоятки основание превращается в треногу, что позволяет поставить данный монопод на ровную поверхность и снимать самого себя, когда у вас нет оператора.

Для крепления камеры предусмотрено стандартный штативный винт 1/4", также в комплекте идет адаптер с гребешком типа GoPro. Крепление для телефона можно приобрести отдельно.