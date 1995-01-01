Ulanzi TT38 может работать как рукоятка для видеосъемки с обычного или нижнего ракурса, для съемки селфи, как настольный штатив, а также в режиме mantis («богомол») крепиться на вертикальные поверхности, такие как перила, заборы, боковые стекла автомобиля, кресла и так далее (максимальная толщина поверхности 10 см). Штатив оснащен встроенной шаровой головкой, которая позволяет легко и просто настроить положение камеры. Более того, благодаря перевернутой конструкции головы вы сможете сначала выровнять камеру по горизонту, а затем осуществлять панорамирование без завала камеры.

Быстросъемная площадка формата Uka / F38 позволяет буквально за секунду устанавливать и снимать камеру, а также совместима с другими штативами системы Arca Swiss. Чтобы камера не упала при случайном нажатии на кнопку разблокировки, ее можно сдвинуть в сторону – дополнительная безопасность. Сбоку на головке предусмотрен холодный башмак, в который можно поставить, к примеру, небольшую лампу подсветки или микрофон.

Форма рукоятки с дополнительным силиконовым покрытием обеспечивает надежный захват и комфорт в течение всего времени съемки. В основании рукоятки имеется проушина для крепления кистевого ремешка.