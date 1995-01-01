Ulanzi TT35 Hiking Stick Tripod Kit – это штатив необычной модульной конструкции: он может использоваться как обычный высокий штатив, как настольный штатив, как монопод (в том числе, монопод для селфи и монопод с нижней треногой) и, наконец, как треккинговые палки – интересное предложение для любителей походов и длительных прогулок на природе. По нагрузке он отлично подойдет для современных беззеркальных камер, но при необходимости выдержит и зеркальный фотоаппарат с длиннофокусным объективом (максимальная нагрузка 5 кг, рекомендуемая – 3 кг).

Центральной частью конструкции является тренога со съемной шаровой головкой, представляющая из себя односекционный настольный штатив. В таком виде ее можно использовать, конечно, не только на домашнем столе: при разведении ног в сторону на 80° она позволяет делать интересные кадры с нижнего ракурса, практически от уровня земли. Шаровая головка дает возможность свободно регулировать положение камеры, переходить из горизонтального положения в вертикальное, делать снимки с панорамированием. Головка совместима с быстросъемными площадками стандартов Arca Swiss и F38, одна из них идет в комплекте. Это облегчает использование клеток и L-образных площадок.

Далее идут съемные ножки с быстросъемной конструкцией Bullet Tip: для разблокировки замка надо просто потянуть вниз металлическое кольцо. Отстегнув ноги, вы получите 3 складные треккинговые палки с согревающими накладками из вспененного материала и ремешками на запястье. Длина регулируется от 49 до 130 см, вес каждой палки 275 г. Под съемными резиновыми наконечниками находятся шипы из карбида вольфрама для устойчивости в гололед, на снегу или на мягком грунте. Любую из палок можно использовать в качестве монопода для селфи, переставив на нее головку со штатива или используя отдельный адаптер с винтом 1/4". Для съемки самого себя вы можете соединить монопод с треногой, при этом две палки останутся свободными для движения.

Две или три палки можно соединить одну с другой для создания очень длинного монопода и имитации съемки с дрона (в этом случае мы рекомендуем снимать на телефон или экшн-камеру, более тяжелый фотоаппарат конструкция может не выдержать).

Соединив все ножки с треногой вы получаете полноценный высокий штатив высотой 145 см. А соединив вместе ремешки с помощью карабина снизу можно подвесить рюкзак или мешок с балластом (камнями) для устойчивости при сильном ветре. Основной материал штатива – карбоновое волокно, очень легкое и гасящее вибрации от поверхности, которые могут вызвать микросмаз изображения. Головка, крестовины и замки выполнены из магниевого Единственным минусом такой инновационной конструкции можно назвать то, что если не отстегивать ноги, то длина штатива в сложенном виде получается около 80 см: в таком виде он получается довольно громоздким. Но поскольку быстрые замки позволяют разобрать и собрать штатив обратно за несколько секунд, это не так важно.

В целом Ulanzi TT35 – это интересное предложение для всех, кто часто путешествует и ведет активный образ жизни. Штатив получил награду в области дизайна «reddot 2024».

Характеристики