Ulanzi TT35 Mini Tripod (T067) – это мини-штатив, который можно использовать для настольной съемки, для съемки с нижнего ракурса (от уровня земли), а также в качестве рукоятки для съемки видео с рук. Ноги выполнены из карбона – очень легкого и прочного материала, который к тому же эффективно гасит вибрации, идущие от поверхности. Центральная крестовина, головка и замки сделаны из алюминиевого сплава без использования пластика. Шаровая головка дает возможность свободно регулировать положение камеры, переходить из горизонтального положения в вертикальное, делать снимки с панорамированием. Головка совместима с быстросъемными площадками стандартов Arca Swiss и F38, одна из них идет в комплекте. Это облегчает использование клеток и L-образных площадок.

Штатив Ulanzi TT35 наиболее интересен в комплектации Hiking Stick Tripod Kit, в комплекте с треккинговыми палками, которые также выполняют роль монопода и соединяются с Mini Tripod T067 для формирования большого штатива. Тем не менее, если вы уже приобрели такой комплект и хотите отдельно купить еще одну такую же треногу – такой вариант тоже возможен. Комплект палок тоже можно купить отдельно.

Характеристики