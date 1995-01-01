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Штатив Ulanzi TT35 Mini Tripod, T067

  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
  • TT35 Mini Tripod, T067
Код товара:УТ-00079151
Артикул:T067/TT35

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ulanzi TT35 Mini Tripod (T067) – это мини-штатив, который можно использовать для настольной съемки, для съемки с нижнего ракурса (от уровня земли), а также в качестве рукоятки для съемки видео с рук. Ноги выполнены из карбона – очень легкого и прочного материала, который к тому же эффективно гасит вибрации, идущие от поверхности. Центральная крестовина, головка и замки сделаны из алюминиевого сплава без использования пластика. Шаровая головка дает возможность свободно регулировать положение камеры, переходить из горизонтального положения в вертикальное, делать снимки с панорамированием. Головка совместима с быстросъемными площадками стандартов Arca Swiss и F38, одна из них идет в комплекте. Это облегчает использование клеток и L-образных площадок.

Штатив Ulanzi TT35 наиболее интересен в комплектации Hiking Stick Tripod Kit, в комплекте с треккинговыми палками, которые также выполняют роль монопода и соединяются с Mini Tripod T067 для формирования большого штатива. Тем не менее, если вы уже приобрели такой комплект и хотите отдельно купить еще одну такую же треногу – такой вариант тоже возможен. Комплект палок тоже можно купить отдельно.

Характеристики

  • Головка: шаровая, съемная
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Количество секций: 1
  • Быстросъемная площадка: есть, совместимая с Arca Swiss и F38
  • Углы наклона ног: 20°, 50°, 80°
  • Максимальная нагрузка: 5 кг (рекомендуемая: 3 кг)
  • Минимальная высота: 14.5 см
  • Максимальная высота: 28 см
  • Длина в сложенном положении: 30 см
  • Материал: карбоновое волокно, алюминиевый сплав, силикон
  • Регулировка силы трения: нет
  • Вес: 362 г
  • Размеры: 29.6 х 8.2 х 5 см (в сложенном виде)
  • Страна производства: Китай