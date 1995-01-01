Штатив Ulanzi TT30 – компактный и надежный, идеален для мобильной съемки. Легкая конструкция без центральной стойки упрощает транспортировку, а эргономичный дизайн позволяет удобно держать его одной рукой. Совместимость с площадками Uka, F38 и Arca. Панорамная шаровая головка позволяет легко менять ракурс, быстро переключаясь между горизонтальными и вертикальными снимками. Высота регулируется от 140 до 440 мм. Прочные алюминиевые ножки и металлический корпус выдерживают до 20 кг, а съемные противоскользящие накладки гарантируют устойчивость. Боковое отверстие 1/4" позволяет крепить аксессуары: ручки, держатели или свет.

Компактное решение для фото и видеосъемки

Освободите свой творческий потенциал с Ulanzi TT30. Многофункциональный штатив предназначается для тех, кто ставит в приоритет портативность, надежность и адаптивность. Он идеально подходит для работы со смартфонами, экшн-камерами, беззеркальными и компактными зеркальными камерами.

Основные достоинства:

Невероятная компактность. В сложенном состоянии занимает минимум места, легко помещаясь в кармане или небольшой сумке.

Минимальный вес. Легкость штатива не добавит лишней нагрузки в путешествии или во время долгих съемочных сессий.

Универсальность. Совместим с широким спектром устройств - от смартфонов до небольших камер. Быстрота подготовки к съемке. Конструкция позволяет мгновенно развернуть штатив и приступить к работе, не упустив ценный кадр.

Конструктивные особенности:

Многосекционные ножки с регулировкой: позволяют настраивать высоту и угол наклона в любых условиях.

Противоскользящие резиновые ножки: обеспечивают устойчивость и защищают поверхности от царапин.

Шаровая головка с панорамным вращением: обеспечивает плавное вращение камеры на 360° и точный наклон для идеальных пейзажей, таймлапсов и панорам.

Быстросъемная площадка: ускоряет процесс монтажа и демонтажа оборудования, экономя ваше время.

Встроенный уровень: помогает легко выставить штатив ровно по горизонтали, исключая перекошенные кадры.

Сферы применения Ulanzi TT30:

Путешествия. Легкий и компактный – ваш идеальный компаньон в любой поездке.

Создание контента. Обеспечивает стабильную съемку видео на смартфон или экшн-камеру.

Таймлапсы и астросъемка. Гарантирует неподвижную фиксацию камеры для длительных экспозиций.

Макросъемка. Позволяет точно позиционировать камеру для получения детализированных снимков.

Ежедневное использование. Удобный инструмент для фото- и видеосъемки в любых ситуациях.

Стримы и онлайн-коммуникации. Обеспечивает надежное крепление смартфона или веб-камеры.

Характеристики:

Материал: алюминий, пластик

Максимальная высота: 44 см

Минимальная высота: 13 см

Длина в сложенном виде: 30 см

Вес: 848 г

Максимальная нагрузка: 20 кг

Тип головки: шаровая

Крепление: быстросъемная площадка

Комплектация: