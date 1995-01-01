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Штатив Ulanzi TT30 Travel Portable Tripod

  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
  • TT30 Travel Portable Tripod
Код товара:УТ-00093065
Артикул:T095

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Штатив Ulanzi TT30 – компактный и надежный, идеален для мобильной съемки. Легкая конструкция без центральной стойки упрощает транспортировку, а эргономичный дизайн позволяет удобно держать его одной рукой. Совместимость с площадками Uka, F38 и Arca. Панорамная шаровая головка позволяет легко менять ракурс, быстро переключаясь между горизонтальными и вертикальными снимками. Высота регулируется от 140 до 440 мм. Прочные алюминиевые ножки и металлический корпус выдерживают до 20 кг, а съемные противоскользящие накладки гарантируют устойчивость. Боковое отверстие 1/4" позволяет крепить аксессуары: ручки, держатели или свет.

Компактное решение для фото и видеосъемки

Освободите свой творческий потенциал с Ulanzi TT30. Многофункциональный штатив предназначается для тех, кто ставит в приоритет портативность, надежность и адаптивность. Он идеально подходит для работы со смартфонами, экшн-камерами, беззеркальными и компактными зеркальными камерами.

Основные достоинства:

  • Невероятная компактность. В сложенном состоянии занимает минимум места, легко помещаясь в кармане или небольшой сумке.
  • Минимальный вес. Легкость штатива не добавит лишней нагрузки в путешествии или во время долгих съемочных сессий.
  • Универсальность. Совместим с широким спектром устройств - от смартфонов до небольших камер. Быстрота подготовки к съемке. Конструкция позволяет мгновенно развернуть штатив и приступить к работе, не упустив ценный кадр.

Конструктивные особенности:

  • Многосекционные ножки с регулировкой: позволяют настраивать высоту и угол наклона в любых условиях.
  • Противоскользящие резиновые ножки: обеспечивают устойчивость и защищают поверхности от царапин.
  • Шаровая головка с панорамным вращением: обеспечивает плавное вращение камеры на 360° и точный наклон для идеальных пейзажей, таймлапсов и панорам.
  • Быстросъемная площадка: ускоряет процесс монтажа и демонтажа оборудования, экономя ваше время.
  • Встроенный уровень: помогает легко выставить штатив ровно по горизонтали, исключая перекошенные кадры.

Сферы применения Ulanzi TT30:

  • Путешествия. Легкий и компактный – ваш идеальный компаньон в любой поездке.
  • Создание контента. Обеспечивает стабильную съемку видео на смартфон или экшн-камеру.
  • Таймлапсы и астросъемка. Гарантирует неподвижную фиксацию камеры для длительных экспозиций.
  • Макросъемка. Позволяет точно позиционировать камеру для получения детализированных снимков.
  • Ежедневное использование. Удобный инструмент для фото- и видеосъемки в любых ситуациях.
  • Стримы и онлайн-коммуникации. Обеспечивает надежное крепление смартфона или веб-камеры.

Характеристики:

  • Материал: алюминий, пластик
  • Максимальная высота: 44 см
  • Минимальная высота: 13 см
  • Длина в сложенном виде: 30 см
  • Вес: 848 г
  • Максимальная нагрузка: 20 кг
  • Тип головки: шаровая
  • Крепление: быстросъемная площадка

Комплектация:

  • Штатив Ulanzi TT30
  • Быстросъемная площадка
  • Шестигранный ключ
  • Чехол для переноски