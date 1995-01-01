Адаптер Ulanzi РТ-12 Triple Cold Shoe Bracket

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Код товара: УТ-00053581 Артикул: 2132/PT-12 Код товара: УТ-00053581 Артикул: 2132/PT-12 Тип аксессуара Переходники Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Переходники Описание Адаптер-держатель с тремя креплениями типа холодный башмак позволит компактно разместить сразу несколько дополнительных устройств для съёмки. Вы сможете добавить к своей камере целый комплект оснащения для съёмки, что позволит значительно улучшить качество работы. Три холодных башмака для дополнительно оборудования, микрофон, свет, выносной монитор.

Изготовлен из алюминия, имеет дополнительный разъем 1/4 у центрального крепления.

Надежно фиксируется большим колесиком с накаткой. Видео Наш обзор

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