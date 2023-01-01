Адаптер Ulanzi РТ-12 Triple Cold Shoe Bracket
Код товара : УТ-00053581
Артикул : 2132/PT-12
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Адаптер-держатель с тремя креплениями типа холодный башмак позволит компактно разместить сразу несколько дополнительных устройств для съёмки. Вы сможете добавить к своей камере целый комплект оснащения для съёмки, что позволит значительно улучшить качество работы.
- Три холодных башмака для дополнительно оборудования, микрофон, свет, выносной монитор.
- Изготовлен из алюминия, имеет дополнительный разъем 1/4 у центрального крепления.
- Надежно фиксируется большим колесиком с накаткой.