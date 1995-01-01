Компактная сумка Ulanzi TRAKER Travel Chest Bag подходит для ношения небольшой беззеркальной камеры (формата APS-C) с парой объективов или в качестве повседневной сумки для ключей, документов, бумажника, телефона и других аксессуаров. Разделитель на липучках и множество мелких внутренних карманчиков позволяют организовать пространство и аккуратно разместить различные мелочи: запасные батарейки, карты памяти, зарядное устройство, кабели и так далее. В отдельный карман помещается небольшой планшет с диагональю 7-8" (iPad mini 5 / 6).

Сумку можно носить как слинг – через плечо, или за верхнюю ручку. Ремень регулируется по длине, а для быстрого снятия сумки предусмотрена пряжка типа «фастекс». Основной материал: полиэстер, сверху он покрыт специальным водоотталкивающим слоем, молнии также защищены от дождя.

Размеры: 27.5 х 15.5 х 9 см

Вес: 370 г