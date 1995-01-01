Чехол для аксессуаров Ulanzi Traker Tech Pouch Mini 2L, черный
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Характеристики
Описание
Серия Ulanzi Traker Tech Pouch Mini достаточно откровенно копирует ранее представленные Tech Pouch от Peak Design и Tech Organizer от PGYTECH. Чехол выполнен в той же концепции «ракушки-органайзера» со множеством мелких кармашков и петелек для крепления разных мелочей: внутри можно расположить ручку или карандаш, зарядные устройства и дата-кабели, флешки и карты памяти, переносной жесткий диск, универсальный USB аккумулятор или запасные батарейки для камеры, компактные наушники типа Apple AirPods, визитки, банковские карты и так далее. В центральный карман помещается смартфон.
Чехол выполнен из плотного полиэстера в полужестком корпусе типа «ракушка», который широко раскрывается для удобства доступа. Снаружи присутствует водоотталкивающее покрытие. Молния чехла также обладает влагозащитой.
Ulanzi Traker Tech Pouch позволяет хранить все важные мелочи в организованном виде. Снаружи предусмотрена небольшая ручка для удобства ношения в ладони, а 2 небольших проушины позволяют носить этот чехол как сумку на плечевом ремне (ремень не входит в комплект) или, к примеру, прицепить к рюкзаку металлическим карабином.
- Основной материал: полиэстер
- Размеры: 22 х 14 х 9.5 см
- Вес: 242 г