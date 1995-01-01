Ulanzi TH04 Overhead Camera Mount – настольное крепление, состоящее из струбцинного зажима с вертикальной колонной регулируемой высоты и кронштейна-пантографа для камеры или аксессуаров весом до 2 кг. Максимальная высота камеры над поверхностью стола составляет 91 см, что отлично подходит для вертикальной съемки сверху вниз: рукоделия, распаковок, готовки еды и так далее. Помимо камеры можно установить микрофон, осветитель или, например, смартфон (адаптер для смартфона в комплект не входит).

Пантограф позволяет перемещать установленное оборудование в широких пределах, а шаровая головка – точно настраивать его наклон. Головка оснащена креплением с быстросъемной площадкой типа Uka / Falcon F38. Струбцинный зажим работает со столешницами толщиной до 68 мм. При необходимости пантограф можно отсоединить от струбцины и установить, к примеру, на студийную стойку: гнездо стандартное, 5/8" (16 мм).