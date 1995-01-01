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Шарнирный кронштейн Ulanzi TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг

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Код товара: УТ-00093066 Артикул: T058GBB1 Код товара: УТ-00093066 Артикул: T058GBB1 Тип держателя Шарнирный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Шарнирный Описание Надежный регулируемый кронштейн Ulanzi TB15 Double-Ended Magic Arm с винтами 1/4" и 3/8". Разработан специально для вакуумной присоски TB15 и имеет усиленную конструкцию, что выдерживает до 3 кг нагрузки. На перемычке предусмотрены винтовые отверстия 1/4" ARRI и 3/8" ARRI. Размер Magic Arm 210 х 48 х 30 мм. Характеристики: Материалы: алюминиевый сплав, пластик

Размер: 210 х 48 х 30 мм

Грузоподъемность: 3 кг

Крепление "мама": ARRI 1/4", ARRI 3/8"

Крепление "папа": 1/4"

Вес: 300 г Видео Наш обзор

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