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Шарнирный кронштейн Ulanzi TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг

  • TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг
  • TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг
  • TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг
  • TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг
  • TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг
  • TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг
  • TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг
  • TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг
  • TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг
Код товара:УТ-00093066
Артикул:T058GBB1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Надежный регулируемый кронштейн Ulanzi TB15 Double-Ended Magic Arm с винтами 1/4" и 3/8". Разработан специально для вакуумной присоски TB15 и имеет усиленную конструкцию, что выдерживает до 3 кг нагрузки. На перемычке предусмотрены винтовые отверстия 1/4" ARRI и 3/8" ARRI. Размер Magic Arm 210 х 48 х 30 мм.

Характеристики:

  • Материалы: алюминиевый сплав, пластик
  • Размер: 210 х 48 х 30 мм
  • Грузоподъемность: 3 кг
  • Крепление "мама": ARRI 1/4", ARRI 3/8"
  • Крепление "папа": 1/4"
  • Вес: 300 г