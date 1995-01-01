Шарнирный кронштейн Ulanzi TB15 Double-Ended Magic Arm, до 3 кг
Код товара:УТ-00093066
Артикул:T058GBB1
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяШарнирный
Описание
Надежный регулируемый кронштейн Ulanzi TB15 Double-Ended Magic Arm с винтами 1/4" и 3/8". Разработан специально для вакуумной присоски TB15 и имеет усиленную конструкцию, что выдерживает до 3 кг нагрузки. На перемычке предусмотрены винтовые отверстия 1/4" ARRI и 3/8" ARRI. Размер Magic Arm 210 х 48 х 30 мм.
Характеристики:
- Материалы: алюминиевый сплав, пластик
- Размер: 210 х 48 х 30 мм
- Грузоподъемность: 3 кг
- Крепление "мама": ARRI 1/4", ARRI 3/8"
- Крепление "папа": 1/4"
- Вес: 300 г