Трёхсекционный кронштейн Ulanzi TA10 позволяет закрепить множество различного оборудования упрощая сборку сетапа. Magic Arm с рабочей длиной до 43 см открывает новые возможности для композиции. Среднее плечо имеет множество точек для установки оснащения на NATO Rail, четыре резьбовых отверстия 1/4" и одно отверстие 3/8". Специальные направляющие штифты ARRI исключают проворот аксессуаров.

Прочность и универсальность крепления

Прочная цельнометаллическая конструкция из алюминиевого сплава обеспечивает безопасную нагрузку до 2 кг в горизонтальном положении и до 4,5 кг в вертикальной ориентации. Шарнирная голова из нержавеющей стали с плавной регулировкой на 360° обеспечивает точное позиционирование оборудования. Кронштейн можно использовать и как самостоятельный монопод, для чего в комплект предусомтрена силиконовая накладка.

Область применения:

Видеосъёмка. Фиксация внешних мониторов, микрофонов, LED‑панелей.

Фотосъёмка. Крепление вспышек, отражателей, дополнительных источников света.

Стриминг и видеоблогинг. Установка камер, кольцевых ламп, аксессуаров для качественного контента.

Макросъёмка. Точное позиционирование небольших источников света или камер.

Мобильная съёмка. Компактность позволяет брать кронштейн в поездки и на выездные съёмки.

Профессиональная студийная работа. Интеграция в сложные риги с множеством аксессуаров.

Комплектация:

Magic Arm Ulanzi TA10

Адаптер NATO - 1/4"

Силиконовая накладка на рукоятку

Характеристики: