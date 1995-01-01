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Шарнирный кронштейн Ulanzi TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг

  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
  • TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
Код товара:УТ-00093068
Артикул:T133

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Трёхсекционный кронштейн Ulanzi TA10 позволяет закрепить множество различного оборудования упрощая сборку сетапа. Magic Arm с рабочей длиной до 43 см открывает новые возможности для композиции. Среднее плечо имеет множество точек для установки оснащения на NATO Rail, четыре резьбовых отверстия 1/4" и одно отверстие 3/8". Специальные направляющие штифты ARRI исключают проворот аксессуаров.

Прочность и универсальность крепления
Прочная цельнометаллическая конструкция из алюминиевого сплава обеспечивает безопасную нагрузку до 2 кг в горизонтальном положении и до 4,5 кг в вертикальной ориентации. Шарнирная голова из нержавеющей стали с плавной регулировкой на 360° обеспечивает точное позиционирование оборудования. Кронштейн можно использовать и как самостоятельный монопод, для чего в комплект предусомтрена силиконовая накладка.

Область применения:

  • Видеосъёмка. Фиксация внешних мониторов, микрофонов, LED‑панелей.
  • Фотосъёмка. Крепление вспышек, отражателей, дополнительных источников света.
  • Стриминг и видеоблогинг. Установка камер, кольцевых ламп, аксессуаров для качественного контента.
  • Макросъёмка. Точное позиционирование небольших источников света или камер.
  • Мобильная съёмка. Компактность позволяет брать кронштейн в поездки и на выездные съёмки.
  • Профессиональная студийная работа. Интеграция в сложные риги с множеством аксессуаров.

Комплектация:

  • Magic Arm Ulanzi TA10
  • Адаптер NATO - 1/4"
  • Силиконовая накладка на рукоятку

Характеристики:

  • Крепление "мама": 1/4", 3/8", NATO Clamp
  • Крепление "папа": ARRI 1/4", NATO Rail
  • Размеры: 430 х 110 х 30 мм
  • В сложенном состоянии: 190 х 110 х 30 мм
  • Материал: алюминий, нержавеющая сталь, силикон
  • Вертикальная нагрузка: 4.5 кг
  • Горизонтальная нагрузка: 2 кг
  • Вес: 625 г