Шарнирный кронштейн Ulanzi TA10 3-Section Magic Articulating Arm, до 2 кг
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Характеристики
Описание
Трёхсекционный кронштейн Ulanzi TA10 позволяет закрепить множество различного оборудования упрощая сборку сетапа. Magic Arm с рабочей длиной до 43 см открывает новые возможности для композиции. Среднее плечо имеет множество точек для установки оснащения на NATO Rail, четыре резьбовых отверстия 1/4" и одно отверстие 3/8". Специальные направляющие штифты ARRI исключают проворот аксессуаров.
Прочность и универсальность крепления
Прочная цельнометаллическая конструкция из алюминиевого сплава обеспечивает безопасную нагрузку до 2 кг в горизонтальном положении и до 4,5 кг в вертикальной ориентации. Шарнирная голова из нержавеющей стали с плавной регулировкой на 360° обеспечивает точное позиционирование оборудования. Кронштейн можно использовать и как самостоятельный монопод, для чего в комплект предусомтрена силиконовая накладка.
Область применения:
- Видеосъёмка. Фиксация внешних мониторов, микрофонов, LED‑панелей.
- Фотосъёмка. Крепление вспышек, отражателей, дополнительных источников света.
- Стриминг и видеоблогинг. Установка камер, кольцевых ламп, аксессуаров для качественного контента.
- Макросъёмка. Точное позиционирование небольших источников света или камер.
- Мобильная съёмка. Компактность позволяет брать кронштейн в поездки и на выездные съёмки.
- Профессиональная студийная работа. Интеграция в сложные риги с множеством аксессуаров.
Комплектация:
- Magic Arm Ulanzi TA10
- Адаптер NATO - 1/4"
- Силиконовая накладка на рукоятку
Характеристики:
- Крепление "мама": 1/4", 3/8", NATO Clamp
- Крепление "папа": ARRI 1/4", NATO Rail
- Размеры: 430 х 110 х 30 мм
- В сложенном состоянии: 190 х 110 х 30 мм
- Материал: алюминий, нержавеющая сталь, силикон
- Вертикальная нагрузка: 4.5 кг
- Горизонтальная нагрузка: 2 кг
- Вес: 625 г