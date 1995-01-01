Сумка Ulanzi SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
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Характеристики
Описание
Универсальный спутник для съемок и путешествий
Сумка Ulanzi SU02 объемом 13L станет идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность. Вмещая камеру, объектив, 13-дюймовый MacBook Air и аксессуары, она подходит как для съемок, так и путешествий. Эргономичная конструкция с тремя точками фиксации равномерно распределяет вес, а три варианта переноски через плечо, в руке или на чемодане - адаптируются под любые сценарии.
Защита и адаптивность на новом уровне
Умная организация внутреннего пространства с регулируемыми EVA-разделителями обеспечивает надежную защиту от ударов и царапин, а внешние модульные крепления и ремни для штатива расширяют возможности хранения. Верхний клапан с фиксацией предотвращает случайное открытие, а система быстрого доступа позволяет одной рукой достать нужное. Сумка Ulanzi SU02 — это не просто аксессуар, а продуманная экосистема для вашего оборудования.
Комплектация:
- сумка
- разделитель
- плечевой ремень
- съёмный ремень (2шт)
- ремень для переноски
Характеристики:
- Объём: 13 л
- Внешние габариты: 385 х 145 х 245 мм
- Внутренние габариты: 375 х 135 х 235 мм
- Карман для ноутбука: 13 дюйм
- Вес без упаковки: 980 г
- Вес с упаковкой: 1239 г
- Особенности: крепление для штатива