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Сумка Ulanzi SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая

  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
  • SU02 13L Hoshino Crossbody Bag, серая
Код товара:УТ-00093064
Артикул:B163

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Универсальный спутник для съемок и путешествий

Сумка Ulanzi SU02 объемом 13L станет идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность. Вмещая камеру, объектив, 13-дюймовый MacBook Air и аксессуары, она подходит как для съемок, так и путешествий. Эргономичная конструкция с тремя точками фиксации равномерно распределяет вес, а три варианта переноски через плечо, в руке или на чемодане - адаптируются под любые сценарии.

Защита и адаптивность на новом уровне

Умная организация внутреннего пространства с регулируемыми EVA-разделителями обеспечивает надежную защиту от ударов и царапин, а внешние модульные крепления и ремни для штатива расширяют возможности хранения. Верхний клапан с фиксацией предотвращает случайное открытие, а система быстрого доступа позволяет одной рукой достать нужное. Сумка Ulanzi SU02 — это не просто аксессуар, а продуманная экосистема для вашего оборудования.

Комплектация:

  • сумка
  • разделитель
  • плечевой ремень
  • съёмный ремень (2шт)
  • ремень для переноски

Характеристики:

  • Объём: 13 л
  • Внешние габариты: 385 х 145 х 245 мм
  • Внутренние габариты: 375 х 135 х 235 мм
  • Карман для ноутбука: 13 дюйм
  • Вес без упаковки: 980 г
  • Вес с упаковкой: 1239 г
  • Особенности: крепление для штатива