Универсальный спутник для съемок и путешествий

Сумка Ulanzi SU02 объемом 13L станет идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность. Вмещая камеру, объектив, 13-дюймовый MacBook Air и аксессуары, она подходит как для съемок, так и путешествий. Эргономичная конструкция с тремя точками фиксации равномерно распределяет вес, а три варианта переноски через плечо, в руке или на чемодане - адаптируются под любые сценарии.

Защита и адаптивность на новом уровне

Умная организация внутреннего пространства с регулируемыми EVA-разделителями обеспечивает надежную защиту от ударов и царапин, а внешние модульные крепления и ремни для штатива расширяют возможности хранения. Верхний клапан с фиксацией предотвращает случайное открытие, а система быстрого доступа позволяет одной рукой достать нужное. Сумка Ulanzi SU02 — это не просто аксессуар, а продуманная экосистема для вашего оборудования.

Комплектация:

сумка

разделитель

плечевой ремень

съёмный ремень (2шт)

ремень для переноски

Характеристики: