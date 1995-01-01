Универсальный держатель Ulanzi ST-29 для смартофонов и планшетов раздвигается от 6.7 до 22.5 см, что позволяет закрепить в нем даже iPad Pro 12.9". Два штативных гнезда 1/4" позволяют устанавливать его как вертикально, так и горизонтально. Прорезь в нижней части крепления позволяет подключить к телефону зарядный кабель или внешний микрофон. Сверху предусмотрен холодный башмак для установки дополнительных аксессуаров. Силиконовые накладки улучшают захват, а задник из плотного поролона не царапает камеру.