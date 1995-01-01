Держатель для телефона Ulanzi ST-27 IV Metal Phone Clip

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Код товара: УТ-00053432 Артикул: 2476 Код товара: УТ-00053432 Артикул: 2476 Тип держателя Для телефона Вес 123 гр. Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Для телефона Физические характеристики Вес 123 гр. Описание Если вы решили снимать с помощью смартфона, крепление для смартфона от Ulanzi-это надежное решение.

Крепление имеет верхний, нижний и задний холодный башмак для внешних микрофонов, беспроводных микрофонных приемников, светодиодного освещения и многого другого. При установке на штатив, монопод или селфи-палку вы можете использовать один из трех разъемов 1/4 дюйма.

Встроенный диск на задней панели крепления позволяет легко поворачивать его и регулировать ориентацию телефона. Он может вращаться на 360° и закрепляться на месте с помощью стопорного кольца.

Подпружиненный зажим может вместить любой смартфон шириной от 60 мм до 89 мм Видео Наш обзор

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