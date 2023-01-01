Держатель для телефона Ulanzi ST-27 IV Metal Phone Clip
Код товара : УТ-00053432
Артикул : 2476/ST-27
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
123 гр.
Описание
Если вы решили снимать с помощью смартфона, крепление для смартфона от Ulanzi-это надежное решение.
Крепление имеет верхний, нижний и задний холодный башмак для внешних микрофонов, беспроводных микрофонных приемников, светодиодного освещения и многого другого.
- При установке на штатив, монопод или селфи-палку вы можете использовать один из трех разъемов 1/4 дюйма.
- Встроенный диск на задней панели крепления позволяет легко поворачивать его и регулировать ориентацию телефона. Он может вращаться на 360° и закрепляться на месте с помощью стопорного кольца.
- Подпружиненный зажим может вместить любой смартфон шириной от 60 мм до 89 мм