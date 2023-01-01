Если вы решили снимать с помощью смартфона, крепление для смартфона от Ulanzi - это надежное решение. Крепление имеет верхний, нижний и задний холодный башмак для внешних микрофонов, беспроводных микрофонных приемников, светодиодного освещения и многого другого. При установке на штатив, монопод или селфи-палку вы можете использовать один из трех разъемов 1/4 дюйма.