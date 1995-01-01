Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Держатель для телефона Ulanzi ST-27 IV Metal Phone Clip

  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
  • ST-27 IV Metal Phone Clip
Код товара:УТ-00053432
Артикул:2476

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Если вы решили снимать с помощью смартфона, крепление для смартфона от Ulanzi-это надежное решение.
Крепление имеет верхний, нижний и задний холодный башмак для внешних микрофонов, беспроводных микрофонных приемников, светодиодного освещения и многого другого.

  • При установке на штатив, монопод или селфи-палку вы можете использовать один из трех разъемов 1/4 дюйма.
  • Встроенный диск на задней панели крепления позволяет легко поворачивать его и регулировать ориентацию телефона. Он может вращаться на 360° и закрепляться на месте с помощью стопорного кольца.
  • Подпружиненный зажим может вместить любой смартфон шириной от 60 мм до 89 мм