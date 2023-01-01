Держатель для планшета Ulanzi ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
Код товара : УТ-00053446
Артикул : 2289/DZ280/ST-20
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Расширьте возможности своего штатива с помощью этого держателя для смартфонов и планшетов от Ulanzi. На держателе имеется стандартный разъем 1/4 дюйма для крепления к штативу. После подключения зажим можно использовать для крепления смартфона или планшета шириной до 8,9 дюйма. Это идеальный аксессуар для просмотра потокового видео и телевидения, совершения видеозвонков, селфи, прямой трансляции и многого другого.
С держателем от Ulanzi, вы можете точно позиционировать свое устройство. Благодаря способности вертикальной и горизонтальной ориентациями и наклона на 180°.
- Поддерживает устройства шириной от 12.5 до 22.6 см (до 8.9")
- Вертикальное и горизонтальное вращение на 360°
- Наклон в диапазоне 180° (+/- 90°)
- Два разъема типа «холодный башмак» для установки аксессуаров
- Стандартный разъем 1/4"
- Максимальная нагрузка 1 кг
- Вес: 157.5 г