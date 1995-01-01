Расширьте возможности своего штатива с помощью этого держателя для смартфонов и планшетов от Ulanzi. На держателе имеется стандартный разъем 1/4 дюйма для крепления к штативу. После подключения зажим можно использовать для крепления смартфона или планшета шириной до 8,9 дюйма. Это идеальный аксессуар для просмотра потокового видео и телевидения, совершения видеозвонков, селфи, прямой трансляции и многого другого.

С держателем от Ulanzi, вы можете точно позиционировать свое устройство. Благодаря способности вертикальной и горизонтальной ориентациями и наклона на 180°.