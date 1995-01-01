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Держатель для планшета Ulanzi ST-20, Plastic Clip Mount for iPad

  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
  • ST-20, Plastic Clip Mount for iPad
Код товара:УТ-00053446
Артикул:2289/DZ280/ST-20

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Расширьте возможности своего штатива с помощью этого держателя для смартфонов и планшетов от Ulanzi. На держателе имеется стандартный разъем 1/4 дюйма для крепления к штативу. После подключения зажим можно использовать для крепления смартфона или планшета шириной до 8,9 дюйма. Это идеальный аксессуар для просмотра потокового видео и телевидения, совершения видеозвонков, селфи, прямой трансляции и многого другого.

С держателем от Ulanzi, вы можете точно позиционировать свое устройство. Благодаря способности вертикальной и горизонтальной ориентациями и наклона на 180°.

  • Поддерживает устройства шириной от 12.5 до 22.6 см (до 8.9")
  • Вертикальное и горизонтальное вращение на 360°
  • Наклон в диапазоне 180° (+/- 90°)
  • Два разъема типа «холодный башмак» для установки аксессуаров
  • Стандартный разъем 1/4"
  • Максимальная нагрузка 1 кг
  • Вес: 157.5 г