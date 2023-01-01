Универсальный держатель Ulanzi ST-06S позволяет устанавливать телефоны на штативы (гнездо под винт 1/4") и в башмаки камер. Держатель поддерживает съемку в вертикальном и горизонтальном режиме, а также наклоняется вперед / назад и вращается на все 360°. Легко открывается при нажатии на боковую красную кнопку. Силиконовые накладки крепко удерживают телефон шириной от 60 до 90 мм. По бокам зажимов предусмотрены 2 холодных башмака для установки таких аксессуаров как микрофон, лампа подсветки и так далее.