Держатель для смартфона, Ulanzi ST-06S, поворотный, с холодным башмаком
Код товара : УТ-00060284
Артикул : 2575/ST-06S
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Материал
пластик
Физические характеристики
Вес
51 г
Вес (брутто), г
0.075
Описание
Универсальный держатель Ulanzi ST-06S позволяет устанавливать телефоны на штативы (гнездо под винт 1/4") и в башмаки камер. Держатель поддерживает съемку в вертикальном и горизонтальном режиме, а также наклоняется вперед / назад и вращается на все 360°. Легко открывается при нажатии на боковую красную кнопку. Силиконовые накладки крепко удерживают телефон шириной от 60 до 90 мм. По бокам зажимов предусмотрены 2 холодных башмака для установки таких аксессуаров как микрофон, лампа подсветки и так далее.