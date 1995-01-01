Клетка для смартфонов отлично подходит для профессиональной видео съемки, надежное крепление аксессуаров поможет воплотить самые смелые задумки. Клетка имеет устойчивый двуручный хват, который обеспечивает более надежную фиксацию и намного более плавную картинку в результате. Крепление позволяет установить смартфон шириной от 5 до 8,9 см Фиксатор на зажиме для отлично фиксирует смартфон в клетке.

Клетка имеет три крепления типа «холодных башмак» и 4 резьбы 1/4 дюйма для установки дополнительного оборудования ( микрофона, света и т.п., и еще одна снизу) - для установки на штативы, стабилизаторы, моноподы.