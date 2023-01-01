Клетка Ulanzi U-Rig Pro для смартфона, универсальная
Код товара : УТ-00053499
Артикул : 0673/U-Rig Pro
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка для смартфонов отлично подходит для профессиональной видео съемки, надежное крепление аксессуаров поможет воплотить самые смелые задумки. Клетка имеет устойчивый двуручный хват, который обеспечивает более надежную фиксацию и намного более плавную картинку в результате. Крепление позволяет установить смартфон шириной от 5 до 8,9 см Фиксатор на зажиме для отлично фиксирует смартфон в клетке.
Клетка имеет три крепления типа «холодных башмак» и 4 резьбы 1/4 дюйма для установки дополнительного оборудования ( микрофона, света и т.п., и еще одна снизу) - для установки на штативы, стабилизаторы, моноподы.