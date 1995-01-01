Компактный штатив для смартфонов и компактных / беззеркальных камер. Очень компактный и легкий (26 см в сложенном виде, 0.8 кг), при этом раскладывается на высоту до 145 см и выдерживает нагрузку до 2 кг. Центральную колонну можно отсоединить и использовать в качестве монопода для селфи. Зажим для телефона с силиконовыми накладками надежно фиксирует ваш смартфон и не оставляет царапин на его корпусе. На зажиме предусмотрен холодный башмак, в который можно установить внешний микрофон или небольшой осветитель. В одной из ножек предусмотрено резьбовое гнездо 1/4" для установки дополнительного кронштейна для аксессуаров (кронштейны продаются отдельно).

Характеристики

Головка: шаровая, несъемная

шаровая, несъемная Пузырьковый уровень: нет

нет Количество секций: ноги: 5 секций, центральная колонна: 3 секции

ноги: 5 секций, центральная колонна: 3 секции Быстросъемная площадка: нет

нет Углы наклона ног: 22°, 52°, 82°

22°, 52°, 82° Максимальная нагрузка: 2 кг

2 кг Минимальная высота: 41.5 см

41.5 см Максимальная высота: 145 см

145 см Высота со сложенной центральной штангой: 100 см

100 см Длина в сложенном положении: 26 см

26 см Наклон центральной штанги: нет

нет Материал: алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Вес: 0.8 кг

0.8 кг Страна производства: Китай

Комплектация