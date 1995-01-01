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Штатив-монопод Ulanzi SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod

  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
  • SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
Код товара:УТ-00065587
Артикул:2090

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Компактный штатив для смартфонов и компактных / беззеркальных камер. Очень компактный и легкий (26 см в сложенном виде, 0.8 кг), при этом раскладывается на высоту до 145 см и выдерживает нагрузку до 2 кг. Центральную колонну можно отсоединить и использовать в качестве монопода для селфи. Зажим для телефона с силиконовыми накладками надежно фиксирует ваш смартфон и не оставляет царапин на его корпусе. На зажиме предусмотрен холодный башмак, в который можно установить внешний микрофон или небольшой осветитель. В одной из ножек предусмотрено резьбовое гнездо 1/4" для установки дополнительного кронштейна для аксессуаров (кронштейны продаются отдельно).

Характеристики

  • Головка: шаровая, несъемная
  • Пузырьковый уровень: нет
  • Количество секций: ноги: 5 секций, центральная колонна: 3 секции
  • Быстросъемная площадка: нет
  • Углы наклона ног: 22°, 52°, 82°
  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Минимальная высота: 41.5 см
  • Максимальная высота: 145 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: 100 см
  • Длина в сложенном положении: 26 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Вес: 0.8 кг
  • Страна производства: Китай

Комплектация

  • Штатив
  • Держатель для телефона
  • Bluetooth пульт для телефона
  • Мягкий чехол
  • 2 ключа-шестигранника