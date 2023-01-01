Функциональный штатив для проведения профессиональной съемки с мобильных устройств. Являет собой полноценное приспособление для создания качественных снимков. С его помощью вы сможете реализовать любые свои задумки и идеи. Модель имеет съёмную центральную колонну, которую можно с лёгкостью превратить в монопод для съёмки. Таким образом, помимо штативы вы получаете еще и селфи палку. Девайс выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава. Конструкция характеризуется легкостью и простотой использования. В комплект добавлен держатель для смартфона и сумка-чехол для транспортировки. В креплении ножки предусомтрено крепление 1/4" для установки кронштейна