Штатив-монопод Ulanzi SK-04 Bluetooth Selfie Stick Tripod
Код товара:УТ-00065587
Артикул:2090
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Характеристики
Максимальная высота, см145
Безопасная нагрузка, кг1
Головкашаровая, съемная
Количество секцийноги: 5 секций, центральная колонна: 3 секции
Углы наклона ног25°, 60°, 85°
Максимальная нагрузка2 кг
Минимальная высота41.5 см
Максимальная высота145 см
Высота со сложенной центральной штангой100 см
Длина в сложенном положении26 см
Материалалюминиевый сплав
Вес0.8 кг
Описание
Компактный штатив для смартфонов и компактных / беззеркальных камер. Очень компактный и легкий (26 см в сложенном виде, 0.8 кг), при этом раскладывается на высоту до 145 см и выдерживает нагрузку до 2 кг. Центральную колонну можно отсоединить и использовать в качестве монопода для селфи. Зажим для телефона с силиконовыми накладками надежно фиксирует ваш смартфон и не оставляет царапин на его корпусе. На зажиме предусмотрен холодный башмак, в который можно установить внешний микрофон или небольшой осветитель. В одной из ножек предусмотрено резьбовое гнездо 1/4" для установки дополнительного кронштейна для аксессуаров (кронштейны продаются отдельно).
Характеристики
- Головка: шаровая, несъемная
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: ноги: 5 секций, центральная колонна: 3 секции
- Быстросъемная площадка: нет
- Углы наклона ног: 22°, 52°, 82°
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Минимальная высота: 41.5 см
- Максимальная высота: 145 см
- Высота со сложенной центральной штангой: 100 см
- Длина в сложенном положении: 26 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: алюминиевый сплав
- Вес: 0.8 кг
- Страна производства: Китай
Комплектация
- Штатив
- Держатель для телефона
- Bluetooth пульт для телефона
- Мягкий чехол
- 2 ключа-шестигранника