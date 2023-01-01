Описание

Крепление-присоска диаметром 11.5 см подходит для установки фотоаппаратов, видеокамер или вспомогательного оборудования. Может устанавливаться на любые гладкие и чистые поверхности: стекло, полированный металл, кафель, глянцевый пластик и так далее. Крепление выдерживает статические нагрузки 40 кг по вертикали или 60 кг по горизонтали, однако при съемке динамических сюжетов (например, при установке на автомобиль) рекомендуется не превышать вес 1 кг. Шарнирный кронштейн устанавливается на присоску через переходник с планкой НАТО. Он позволяет свободно вращать и наклонять камеру для выбора оптимального положения.

Резьбовые гнезда на корпусе присоски позволяют установить дополнительные аксессуары, такие как микрофоны, осветители или внешние мониторы, на отдельных кронштейнах.

Присоска не подходит для неровных, пористых поверхностей, поверхностей с трещинками и так далее. При съемке в движении на высокой скорости (снаружи на стекле или крыше автомобиля, на бензобаке мотоцикла) рекомендуемая нагрузка составляет 0.5 кг из-за повышенного сопротивления воздуха. Рабочая температура: от -20° до 70° С.

Как использовать:

Перед установкой тщательно очистите поверхность от пыли и жира с помощью спирта и салфеток. Установите присоску и несколько раз нажмите на боковую помпу. Нажимайте до тех пор, пока красная риска не останется утопленной внутри корпуса. Для отсоединения нажмите на 2 выступа с надписью Open.

Меры предосторожности:

Не устанавливайте присоску на загрязненную поверхность, также следите за чистотой самой присоски, за отсутствием порезов и трещин на силиконовой поверхности

При длительном использовании проверяйте положение клапана как минимум каждые 2 часа: красной риски не должно быть видно.

Используйте страховочный тросик или ремень, который удержит камеру в случае отрыва присоски.

Комплектация

Присоска

Шарнирный кронштейн

Адаптер с планкой НАТО, длина 6 см

Шестигранный ключ

Тканевый чехол

Характеристики