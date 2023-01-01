Описание

Крепление-присоска для телефона, экшен-камеры или фотоаппарата. Может устанавливаться на любые гладкие и чистые поверхности: стекло, полированный металл, кафель, глянцевый пластик и так далее. Крепление выдерживает нагрузку по вертикали до 12 кг, однако рекомендуется не превышать вес 1 кг. Интегрированный шаровый кронштейн позволяет свободно вращать и наклонять камеру для выбора оптимального положения. Кронштейн не снимается с корпуса присоски, что сделано для безопасности: это исключает самопроизвольное развинчивание во время использования. Штативный винт 1/4" позволяет устанавливать фотоаппараты, видеокамеры или аксессуары. В комплекте идет зажим для телефона и адаптер для экшен-камер.

Резьбовые гнезда на корпусе присоски позволяют установить дополнительные аксессуары на своих кронштейнах.

Не подходит для неровных, пористых поверхностей, поверхностей с трещинками и так далее. При съемке в движении (снаружи на стекле или крыше автомобиля, на бензобаке мотоцикла) рекомендуемая нагрузка составляет 0.5 кг. Рабочая температура: от -20° до 70° С.

Как использовать:

Перед установкой тщательно очистите поверхность от пыли и жира. Установите присоску и несколько раз нажмите на боковую помпу. Нажимайте до тех пор, пока красная риска не останется утопленной внутри корпуса. Для отсоединения нажмите на 2 выступа с надписью Open.

Меры предосторожности: