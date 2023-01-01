Cистема вращения Ulanzi S-63, камеры Sony, Arca Swiss
Код товара : УТ-00071117
Артикул : 3246/S-63
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальная пластина Arca диаметром 38 мм, совместимая с камерами серии Sony Alpha с внутренним диаметром объектива 63,5 мм.
Быстрое переключение между горизонтальным и вертикальным режимами
- Сохраняйте центр линзы неизменным
- Универсальная пластина типа Arca 38 мм.
- Быстросъемная пластина поддерживает ручку в ручном режиме
- Совместим с камерами Sony с внутренним диаметром объектива 63,5 мм.
Спецификация
- Модель: С-63
- Материал: алюминиевый сплав
- Вес: 130 г
Диаметр внутреннего кольца: 63,5 мм.
Совместимая модель камеры: Sony ZV-E1, A7C, A7M3 (a7 III), A7M4 (a7 IV), A7R3 ( a 7R III), A7R4 (a7R IV), A7R5 (a7R V), A7S3 (a7S III), FX3, FX30 и другие полнокадровые камеры. (Размер КМОП 35,9*24 мм)
Совместимые модели объективов фотокамер: FE 16–35 F2.8 GM, FE 24–70 F2.8 GM, FE 50 F1.2 GM, FE 85 F1.4 GM, FE 24–105 мм F4 G, FE 20–70 F4 G. , FE PZ 16-35mm F4 G, TAMRON 17-28mm f/2.8, TAMRON 28-200mm f/2.8-5.6, TAMRON 28-75mm F/2.8, ZEISS FE 16-35mm F4 ZA OSS, ZEISS FE 50mm F1.4 ZA, Sigma 14-24mm f2.8 DG HSM, Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art для объектива Sony E и других объективов того же размера или внешнего диаметра.