Описание

Универсальная пластина Arca диаметром 38 мм, совместимая с камерами серии Sony Alpha с внутренним диаметром объектива 63,5 мм.

Быстрое переключение между горизонтальным и вертикальным режимами

Сохраняйте центр линзы неизменным

Универсальная пластина типа Arca 38 мм.

Быстросъемная пластина поддерживает ручку в ручном режиме

Совместим с камерами Sony с внутренним диаметром объектива 63,5 мм.



Спецификация

Модель: С-63

Материал: алюминиевый сплав

Вес: 130 г

Диаметр внутреннего кольца: 63,5 мм.

Совместимая модель камеры: Sony ZV-E1, A7C, A7M3 (a7 III), A7M4 (a7 IV), A7R3 ( a 7R III), A7R4 (a7R IV), A7R5 (a7R V), A7S3 (a7S III), FX3, FX30 и другие полнокадровые камеры. (Размер КМОП 35,9*24 мм)

Совместимые модели объективов фотокамер: FE 16–35 F2.8 GM, FE 24–70 F2.8 GM, FE 50 F1.2 GM, FE 85 F1.4 GM, FE 24–105 мм F4 G, FE 20–70 F4 G. , FE PZ 16-35mm F4 G, TAMRON 17-28mm f/2.8, TAMRON 28-200mm f/2.8-5.6, TAMRON 28-75mm F/2.8, ZEISS FE 16-35mm F4 ZA OSS, ZEISS FE 50mm F1.4 ZA, Sigma 14-24mm f2.8 DG HSM, Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art для объектива Sony E и других объективов того же размера или внешнего диаметра.