Телесуфлер Ulanzi RT02 Foldable Teleprompter, складной
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Описание
Универсальная модель телесуфлера RT02 подходит для работы с камерой, смартфоном, планшетом и даже ноутбуком. Функция устройства интуитивно понятна для любого пользователя. С его помощью вы сможете читать заготовленные текст без запинки глядя в камеру, совсем как профессиональные дикторы новостей.
Конструкцию можно легко установить прямо на резьбу объектива, для этого в комплекте предусмотрены переходные кольца на 58/67/72/77/82 мм. Телесуфлер Ulanzi RT02 поддерживает широкоугольную съемку без виньетирования. Снимать можно и на смартфон. Специальный держатель позволяет без проблем захватить гаджет от 55 до 88 мм шириной, а благодаря установке специальной мягкой бленды вы исключите попадание бокового света на линзу. Сам суфлер при этом устанавливается на штатив при помощи стандартного винта 1/4".
Также с помощью встроенного крепления телесуфлер можно устанавливать на ноутбук. В комплект телесуфлера добавлен пульт дистанционного управления, которым возможно управление ходом текста в фирменном приложение. Она позволяет удаленно переворачивать страницы, регулировать скорость движения текста, изменять цвет шрифта и фона, удобно и быстро просматривать веб-страницы. Аксессуар выполнен из прочного АБС пластика и высокопрочного стекла. Стекло изготовлено по уникальной технологии, что является гарантией качественного выведения текста.
Характеристики:
- Совместимость: смартфоны, фотоаппараты, ноутбуки.
- Материал: ABS пластик, поликарбонат, резина, стекло.
- Крепление на объектив камеры: переходные кольца 58, 67, 72, 77, 82 мм.
- Крепление на штатив: 1/4".
- Размер телесуфлера: 188 х 178 х 103 мм.
- Вес телесуфлера: 465 г.
- Вес с упаковкой: 925 г.
Комплектация:
- Телесуфлер - 1 шт.
- Держатель смартфона - 1 шт.
- Переходные кольца для объектива - 5 шт.
- Мягкая бленда для смартфона - 1 шт.
- Салфетка - 1 шт.
- Пульт ДУ - 1 шт.