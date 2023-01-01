Короткий шарнирный кронштейн Ulanzi R102 хорошо подходит для установки таких аксессуаров как накамерные мониторы или компактные светодиодные осветители. Винты 1/4" позволяют установить его на клетки или L-образные штативные площадки для камер. Каждый шар свободно вращается на 360° и наклоняется в диапазоне +/- 90°. Оба шара запираются одной центральной рукояткой. Прочная металлическая конструкция выдерживает нагрузки до 1 кг.