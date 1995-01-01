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Шарнирный кронштейн Ulanzi R102, винты 1/4", длина 9 см

  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
  • R102, винты 1/4", длина 9 см
Код товара:УТ-00065573
Артикул:3058

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Короткий шарнирный кронштейн Ulanzi R102 хорошо подходит для установки таких аксессуаров как накамерные мониторы или компактные светодиодные осветители. Винты 1/4" позволяют установить его на клетки или L-образные штативные площадки для камер. Каждый шар свободно вращается на 360° и наклоняется в диапазоне +/- 90°. Оба шара запираются одной центральной рукояткой.

  • Максимальная нагрузка: 1 кг
  • Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик
  • Вес: 72.5 г