Шарнирный кронштейн Ulanzi R102, винты 1/4", длина 9 см
Код товара:УТ-00065573
Артикул:3058
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяШарнирный
Описание
Короткий шарнирный кронштейн Ulanzi R102 хорошо подходит для установки таких аксессуаров как накамерные мониторы или компактные светодиодные осветители. Винты 1/4" позволяют установить его на клетки или L-образные штативные площадки для камер. Каждый шар свободно вращается на 360° и наклоняется в диапазоне +/- 90°. Оба шара запираются одной центральной рукояткой.
- Максимальная нагрузка: 1 кг
- Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик
- Вес: 72.5 г