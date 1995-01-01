Шарнирный кронштейн Ulanzi R102, винты 1/4", длина 9 см

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Код товара: УТ-00065573 Артикул: 3058 Код товара: УТ-00065573 Артикул: 3058 Тип держателя Шарнирный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Шарнирный Описание Короткий шарнирный кронштейн Ulanzi R102 хорошо подходит для установки таких аксессуаров как накамерные мониторы или компактные светодиодные осветители. Винты 1/4" позволяют установить его на клетки или L-образные штативные площадки для камер. Каждый шар свободно вращается на 360° и наклоняется в диапазоне +/- 90°. Оба шара запираются одной центральной рукояткой. Максимальная нагрузка: 1 кг

Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик

Вес: 72.5 г Видео Наш обзор

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