Универсальный держатель Ulanzi R099 выдерживает нагрузку до 1.5 кг. Держатель можно использовать с камерами, мониторами, осветителями и другими аксессуарами: используется стандартный штативный винт 1/4"-20, а шаровая головка позволяет свободно регулировать их положение после установки. Зажим в форме клешни устанавливается на трубы, ветки, столешницы толщиной от 13 до 60 мм. Резиновые накладки предотвращают скольжение и не царапают поверхность.