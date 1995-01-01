Зажим Ulanzi R099 с шаровой головкой

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Код товара: УТ-00065575 Артикул: 2993 Код товара: УТ-00065575 Артикул: 2993 Тип держателя Зажим Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Зажим Описание Универсальный держатель Ulanzi R099 выдерживает нагрузку до 1.5 кг. Держатель можно использовать с камерами, мониторами, осветителями и другими аксессуарами: используется стандартный штативный винт 1/4"-20, а шаровая головка позволяет свободно регулировать их положение после установки. Зажим в форме клешни устанавливается на трубы, ветки, столешницы толщиной от 13 до 60 мм. Резиновые накладки предотвращают скольжение и не царапают поверхность. Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик, силикон

Длина с головкой: 11 см

Вес: 190 г Видео Наш обзор

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