Зажим Ulanzi R099 с шаровой головкой
Код товара : УТ-00065575
Артикул : 2993
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальный держатель Ulanzi R099 выдерживает нагрузку до 1.5 кг. Держатель можно использовать с камерами, мониторами, осветителями и другими аксессуарами: используется стандартный штативный винт 1/4"-20, а шаровая головка позволяет свободно регулировать их положение после установки. Зажим в форме клешни устанавливается на трубы, ветки, столешницы толщиной от 13 до 60 мм. Резиновые накладки предотвращают скольжение и не царапают поверхность.
- Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик, силикон
- Длина с головкой: 11 см
- Вес: 190 г