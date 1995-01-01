Зажим Ulanzi R099 с шаровой головкой
Код товара:УТ-00065575
Артикул:2993
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяЗажим
Описание
Универсальный держатель Ulanzi R099 выдерживает нагрузку до 1.5 кг. Держатель можно использовать с камерами, мониторами, осветителями и другими аксессуарами: используется стандартный штативный винт 1/4"-20, а шаровая головка позволяет свободно регулировать их положение после установки. Зажим в форме клешни устанавливается на трубы, ветки, столешницы толщиной от 13 до 60 мм. Резиновые накладки предотвращают скольжение и не царапают поверхность.
- Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик, силикон
- Длина с головкой: 11 см
- Вес: 190 г