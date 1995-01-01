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Зажим Ulanzi R099 с шаровой головкой

  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
  • R099 с шаровой головкой
Код товара:УТ-00065575
Артикул:2993

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный держатель Ulanzi R099 выдерживает нагрузку до 1.5 кг. Держатель можно использовать с камерами, мониторами, осветителями и другими аксессуарами: используется стандартный штативный винт 1/4"-20, а шаровая головка позволяет свободно регулировать их положение после установки. Зажим в форме клешни устанавливается на трубы, ветки, столешницы толщиной от 13 до 60 мм. Резиновые накладки предотвращают скольжение и не царапают поверхность.

  • Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик, силикон
  • Длина с головкой: 11 см
  • Вес: 190 г