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Держатель Ulanzi R098, с креплением в холодный башмак

  • R098, с креплением в холодный башмак
  • R098, с креплением в холодный башмак
  • R098, с креплением в холодный башмак
  • R098, с креплением в холодный башмак
  • R098, с креплением в холодный башмак
Код товара:УТ-00065574
Артикул:2954

Товар не найден

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Описание
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Описание

Мультифункциональное крепежное устройство с двойной шаровой головой и креплением на холодный башмак. Предназначено для установки оснащения для съёмки с возможностью выбора наиболее дуобного расположения. Имеет грузоподъемность 1 кг. Благодаря шаровой голове крепление позволит зафиксировать любое оборудование под требуемым углом. Она способна вращаться на 180 градусов. Прорезиненное основание предотвращает появление царапин и потертостей на установленных устройствах.