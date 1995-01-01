Держатель Ulanzi R098, с креплением в холодный башмак
Код товара:УТ-00065574
Артикул:2954
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяШарнирный
Описание
Мультифункциональное крепежное устройство с двойной шаровой головой и креплением на холодный башмак. Предназначено для установки оснащения для съёмки с возможностью выбора наиболее дуобного расположения. Имеет грузоподъемность 1 кг. Благодаря шаровой голове крепление позволит зафиксировать любое оборудование под требуемым углом. Она способна вращаться на 180 градусов. Прорезиненное основание предотвращает появление царапин и потертостей на установленных устройствах.