Держатель Ulanzi R098, с креплением в холодный башмак

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Код товара: УТ-00065574 Артикул: 2954 Код товара: УТ-00065574 Артикул: 2954 Тип держателя Шарнирный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Шарнирный Описание Мультифункциональное крепежное устройство с двойной шаровой головой и креплением на холодный башмак. Предназначено для установки оснащения для съёмки с возможностью выбора наиболее дуобного расположения. Имеет грузоподъемность 1 кг. Благодаря шаровой голове крепление позволит зафиксировать любое оборудование под требуемым углом. Она способна вращаться на 180 градусов. Прорезиненное основание предотвращает появление царапин и потертостей на установленных устройствах. Видео Наш обзор

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