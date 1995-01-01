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Зажим Ulanzi R094, с кронштейном Magic Arm, до 1.5 кг

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Код товара: УТ-00060285 Артикул: 2638 Код товара: УТ-00060285 Артикул: 2638 Тип держателя Зажим Материал алюминиевый сплав Вес 180 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Зажим Характеристики Материал алюминиевый сплав Физические характеристики Вес 180 г Описание Универсальная «клешня» для установки различных аксессуаров на трубах, столешницах и других поверхностях толщиной до 60 мм. Резиновые накладки обеспечивают надежный захват и не царапают поверхность. Шаровый кронштейн типа Magic Arm позволяет вращать и наклонять установленный прибор. Максимальная нагрузка на шарнир: 1.5 кг. Штативный винт 1/4"-20. Видео Наш обзор

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