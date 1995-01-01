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Зажим Ulanzi R094, с кронштейном Magic Arm, до 1.5 кг

  • R094, с кронштейном Magic Arm, до 1.5 кг
  • R094, с кронштейном Magic Arm, до 1.5 кг
  • R094, с кронштейном Magic Arm, до 1.5 кг
Код товара:УТ-00060285
Артикул:2638

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Универсальная «клешня» для установки различных аксессуаров на трубах, столешницах и других поверхностях толщиной до 60 мм. Резиновые накладки обеспечивают надежный захват и не царапают поверхность. Шаровый кронштейн типа Magic Arm позволяет вращать и наклонять установленный прибор. Максимальная нагрузка на шарнир: 1.5 кг. Штативный винт 1/4"-20.