Универсальная «клешня» для установки различных аксессуаров на трубах, столешницах и других поверхностях толщиной до 60 мм. Резиновые накладки обеспечивают надежный захват и не царапают поверхность. Шаровый кронштейн типа Magic Arm позволяет вращать и наклонять установленный прибор. Максимальная нагрузка на шарнир: 1.5 кг. Штативный винт 1/4"-20.