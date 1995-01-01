Универсальный металлический зажим может устанавливаться на плоские столешницы, трубы круглого или прямоугольного сечения, перила, поручни, ноги штативов и студийных стоек и так далее. Максимальная ширина захвата: 60 мм, минимальная: 24 мм. Клешни с наклоняющимися наконечниками автоматически адаптируются под любую форму поверхности, а резиновые накладки улучшают сцепление и предотвращают появление царапин. Для монтажа оборудование предусмотрено несколько резьбовых гнезд размера 1/4" и 3/8" с отверстиями под боковые шпильки, а также планка НАТО. Рекомендуем использовать кронштейны типа Magic Arm (продаются отдельно).

Зажим фиксируется барашковым стальным винтом с алюминиевой головкой: все надежно.

Ulanzi R011a Crab Clamp T003 – достаточно компактный и легкий зажим, который не займет много места в вашей фотосумке.