Зажим Ulanzi R011a Crab Clamp T003
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Характеристики
Описание
Универсальный металлический зажим может устанавливаться на плоские столешницы, трубы круглого или прямоугольного сечения, перила, поручни, ноги штативов и студийных стоек и так далее. Максимальная ширина захвата: 60 мм, минимальная: 24 мм. Клешни с наклоняющимися наконечниками автоматически адаптируются под любую форму поверхности, а резиновые накладки улучшают сцепление и предотвращают появление царапин. Для монтажа оборудование предусмотрено несколько резьбовых гнезд размера 1/4" и 3/8" с отверстиями под боковые шпильки, а также планка НАТО. Рекомендуем использовать кронштейны типа Magic Arm (продаются отдельно).
Зажим фиксируется барашковым стальным винтом с алюминиевой головкой: все надежно.
Ulanzi R011a Crab Clamp T003 – достаточно компактный и легкий зажим, который не займет много места в вашей фотосумке.
- Размеры: 111 х 77 мм
- Вес: 171 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон
- Ширина захвата: 24 ~ 60 мм