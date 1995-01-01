Универсальный металлический зажим Ulanzi R011a Crab Clamp может устанавливаться на плоские столешницы, трубы круглого или прямоугольного сечения, перила, поручни, ноги штативов и студийных стоек и так далее. Максимальная ширина захвата: 60 мм, минимальная: 24 мм. Клешни с вращающимися наконечниками автоматически адаптируются под любую форму поверхности, а резиновые накладки улучшают сцепление и предотвращают появление царапин. Для монтажа оборудование предусмотрено несколько резьбовых гнезд размера 1/4" и 3/8" с отверстиями под боковые шпильки, а также планка НАТО. Зажим фиксируется барашковым винтом с металлической головкой: все надежно.

Шарнирный кронштейн 10-inch Magic Arm T004 максимальной длиной 26 см позволяет установить на зажим камеру, монитор, осветительное оборудование или другие аксессуары весом до 3 кг. Две шаровых головки и центральное розеточное соединение запираются и освобождаются одним поворотом рукоятки, что позволяет быстро отрегулировать положение установленного оборудование. С обеих сторон кронштейн оснащен площадками с винтом 1/4" и 2 подпружиненными шпильками, которые предотвращают самопроизвольное вращение.

Зажим R011a Crab Clamp

Размеры: 111 х 77 мм

Вес: 171 г

Нагрузка: до 3 кг

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон

Ширина захвата: 24 ~ 60 мм

Кронштейн 10-inch Magic Arm T004