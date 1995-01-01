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Штативная площадка Ulanzi R072 Quick Release System, быстросъемная

  • R072 Quick Release System, быстросъемная
  • R072 Quick Release System, быстросъемная
  • R072 Quick Release System, быстросъемная
  • R072 Quick Release System, быстросъемная
  • R072 Quick Release System, быстросъемная
  • R072 Quick Release System, быстросъемная
  • R072 Quick Release System, быстросъемная
Код товара:УТ-00053439
Артикул:2368/R072

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Быстросъёмная площадка серии Hummingbird, имеет в верхней части специальное прорезиненное основание, что исключает образование сколов и потертостей при установке устройства. Деталь выполнена из авиационного алюминиевого сплава, характеризуется прочностью и легкостью.

Имеет крепление: 1/4"
Материал: алюминий