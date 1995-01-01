Быстросъёмная площадка серии Hummingbird, имеет в верхней части специальное прорезиненное основание, что исключает образование сколов и потертостей при установке устройства. Деталь выполнена из авиационного алюминиевого сплава, характеризуется прочностью и легкостью.
Имеет крепление: 1/4"
Материал: алюминий
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