Штативная площадка Ulanzi R072 Quick Release System, быстросъемная

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Код товара: УТ-00053439 Артикул: 2368/R072 Код товара: УТ-00053439 Артикул: 2368/R072 Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Быстросъёмная площадка серии Hummingbird, имеет в верхней части специальное прорезиненное основание, что исключает образование сколов и потертостей при установке устройства. Деталь выполнена из авиационного алюминиевого сплава, характеризуется прочностью и легкостью. Имеет крепление: 1/4"

Материал: алюминий Видео Наш обзор

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