Штативная площадка Ulanzi R072 Quick Release System, быстросъемная
Код товара : УТ-00053439
Артикул : 2368/R072
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Быстросъёмная площадка серии Hummingbird, имеет в верхней части специальное прорезиненное основание, что исключает образование сколов и потертостей при установке устройства. Деталь выполнена из авиационного алюминиевого сплава, характеризуется прочностью и легкостью.
Имеет крепление: 1/4"
Материал: алюминий