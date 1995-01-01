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Держатель для телефона Ulanzi ST-03 с креплением Arca Swiss, черный

  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
  • ST-03 Pocket Arca Swiss
Код товара:УТ-00053481
Артикул:0595/ST-03Bl

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Простой и практичный металлический держатель для смартфонов шириной от 58 до 104 мм. Конструкция выполнена из сплава алюминия T6061, что гарантирует долговечность и прочность, а когда держатель не нужен, он легко складывается и убирается в карман или сумку. В нижней части расположено резьбовое гнездо 1/4", которое позволяет установить телефон на любой штатив, монопод или другой держатель с соответствующим винтом. Нижняя часть также выполнена в форме ласточкиного хвоста, благодаря чему ее можно напрямую устанавливать в штативные головки системы Arca Swiss. В верхней части выточен холодный башмак, позволяющий установить, например, микрофон или небольшую лампу подсветки.

  • Размеры: 106 х 38 мм
  • Вес: 87 г