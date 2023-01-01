Клетка Ulanzi G9-4, Plastic Camera Cage для GoPro 9 / 10 / 11
Код товара : УТ-00053507
Артикул : 2318/G9-4
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Влог рамка для камеры – лучшее решение в ситуациях, когда на один монопод или штатив необходимо установить экшн-камеру, микрофон с адаптерами, фильтры и свет. Клетка из качественного пластика практически полностью заменяет аксессуар расширения для GoPro HERO 9 / 10 / 11.
- Корпус изготовлен специально для модели GoPro Hero 9 и имеет идеальный размер для корпуса камеры.
- С двумя креплениями для холодного башмака, подходящих для установки микрофона, мини-светодиодной лампы и других устройств.
- Внешний фильтр можно легко подключить с помощью стандартного 55-миллиметрового переходного кольца для фильтра с пряжкой.
- Удобный порт для зарядки, позволяет заряжать камеру не снимая кожух.