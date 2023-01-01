Влог рамка для камеры – лучшее решение в ситуациях, когда на один монопод или штатив необходимо установить экшн-камеру, микрофон с адаптерами, фильтры и свет. Клетка из качественного пластика практически полностью заменяет аксессуар расширения для GoPro HERO 9 / 10 / 11.