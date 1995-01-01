2 холодных башмака для аксессуаров

Держатель для микрофонного адаптера GoPro

Резьба для 52-мм светофильтров

Пластиковый корпус: доступная цена

Пластиковая клетка для камер GoPro HERO (с 9 по 13) позволяет использовать камеру с дополнительными аксессуарами: например, с внешним микрофоном, микрофонным адаптером GoPro и небольшим светодиодным осветителем. Клетка отлита точно под размер камеры, а гребешковый адаптер с 2 проушинами (классический стандарт GoPro) позволяет устанавливать ее на самые разные крепления, существующие для экшн-камер.

Для установки аксессуаров предусмотрено 2 стандартных башмака: сверху и на боковой панели. Для накамерного микрофона сделан специальный «горб», который приподнимает микрофон над объективом, чтобы он не попадал в кадр. Боковое крепление хорошо подходит для небольшого светодиодного осветителя.

Доступ к органам управления (кнопки включения и начала записи) остается свободным, как и доступ к USB-C интерфейсу камеры. Еще один приятный момент: резьба для установки 52-мм светофильтров. Теперь вы сможете установить на камеру защитный, ND или другой фильтр, что расширяет творческие возможности.

Комплектация: