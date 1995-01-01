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Клетка Ulanzi G9-4 Plastic Cage для GoPro HERO 9-13

  • G9-4 Plastic Cage для GoPro 9 / 10 / 11 / 12
  • G9-4 Plastic Cage для GoPro 9 / 10 / 11 / 12
  • G9-4 Plastic Cage для GoPro 9 / 10 / 11 / 12
  • G9-4 Plastic Cage для GoPro 9 / 10 / 11 / 12
  • G9-4 Plastic Cage для GoPro 9 / 10 / 11 / 12
  • G9-4 Plastic Cage для GoPro 9 / 10 / 11 / 12
  • G9-4 Plastic Cage для GoPro 9 / 10 / 11 / 12
  • G9-4 Plastic Cage для GoPro 9 / 10 / 11 / 12
  • G9-4 Plastic Cage для GoPro 9 / 10 / 11 / 12
  • G9-4 Plastic Cage для GoPro 9 / 10 / 11 / 12
  • G9-4 Plastic Cage для GoPro 9 / 10 / 11 / 12
Код товара:УТ-00053507
Артикул:2318

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • 2 холодных башмака для аксессуаров
  • Держатель для микрофонного адаптера GoPro
  • Резьба для 52-мм светофильтров
  • Пластиковый корпус: доступная цена

Пластиковая клетка для камер GoPro HERO (с 9 по 13) позволяет использовать камеру с дополнительными аксессуарами: например, с внешним микрофоном, микрофонным адаптером GoPro и небольшим светодиодным осветителем. Клетка отлита точно под размер камеры, а гребешковый адаптер с 2 проушинами (классический стандарт GoPro) позволяет устанавливать ее на самые разные крепления, существующие для экшн-камер.

Для установки аксессуаров предусмотрено 2 стандартных башмака: сверху и на боковой панели. Для накамерного микрофона сделан специальный «горб», который приподнимает микрофон над объективом, чтобы он не попадал в кадр. Боковое крепление хорошо подходит для небольшого светодиодного осветителя.

Доступ к органам управления (кнопки включения и начала записи) остается свободным, как и доступ к USB-C интерфейсу камеры. Еще один приятный момент: резьба для установки 52-мм светофильтров. Теперь вы сможете установить на камеру защитный, ND или другой фильтр, что расширяет творческие возможности.

Комплектация:

  • Клетка
  • Адаптер для светофильтров 52 мм
  • Защитная крышка для объектива