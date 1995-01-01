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Сумка Ulanzi PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)

  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
  • PB038 Travel Sling Bag V2, объем 10 л (B120)
Код товара:УТ-00084856
Артикул:B120

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка-слинг средних размеров Ulanzi PB038 Travel Sling Bag V2 может использоваться как для ношения камеры с 2-3 объективами, так и для повседневных вещей (телефон, планшет, ключи, документы, наушники, снэки и так далее). Мягкий вспененный уплотнитель, вшитый в подкладку, защищает технику от случайных ударов. Внутреннее пространство можно разделить на 2 или 3 части с помощью складного разделителя на липучках.

Отдельный карман предусмотрен для планшета, плюс пара внутренних карманов на молнии для различных мелочей (батарейки, зарядные устройства, карты памяти, кабели), снаружи тоже есть 2 кармана, спереди и сзади. Потайной кармашек для трекера типа Apple AirTag поможет вам отследить и найти сумку в случае пропажи. Пара ремней, расположенных снизу, позволяют закрепить компактный штатив.

Сумку можно носить через плечо на широком ремне с пряжкой, позволяющей быстро расстегнуть его, не снимая сумку через голову. Имеется широкая ручка, которую во время путешествий можно закрепить на ручке дорожного чемодана. Ткань и молнии обладают защитой от брызг (но длительное нахождение под дождем не рекомендуется – влага постепенно просочится через швы). Внутренняя отделка из светлого вельвета: обеспечивает хорошую видимость и не царапает технику.

Характеристики

  • Размеры внешние: 30 х 22 х 15 см
  • Размеры внутренние: полезный объем 10 л
  • Материалы: полиэстер, EVA пена
  • Вместимость: зеркальная или беззеркальная камера с 2-3 объективами, мелкие аксессуары, планшет 10.9"
  • Вес: 0.6 кг
  • Страна производства: Китай