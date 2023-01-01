Сумка Ulanzi PB008 Vlogging Gear Bag, черная
Код товара : УТ-00065572
Артикул : 3050
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Надёжная сумка для хранения портативного оборудования и различных аксессуаров. Она имеет вместительные габариты и ёмкость 6л, что позволяет взять с собой камеру, складной дрон или полезные аксессуары для работы и хобби. Выполнена из высокопрочного материала - полиэстера 600D который отличается превосходной водонепроницаемостью. Все ваше оборудование и аксессуары будут надежно защищены от воздействия воды, попадания пыли и других воздействий.