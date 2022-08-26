Сумка Ulanzi PB008 Vlogging Gear Bag, черная
Код товара:УТ-00065572
Артикул:3050
Товар не найден
Характеристики
Вес0.54 кг
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
Размеры внешние30 х 20 х 13.5 см
Размеры внутренниеобъем 6 литров
Вместимостьбеззеркальная камера с 2-3 объективами, мелкие аксессуары
ЦветЧерный
Материалискусственная кожа (полиэстер 600D с полиуретановым покрытием), подкладка из полиэстера, наполнитель: EVA пена, ремень: нейлон
Страна производстваКитай
Описание
Сумка Ulanzi PB008 вмещает беззеркальную камеру с 2-3 объективами + мелкие аксессуары, либо складной квадрокоптер типа DJI Mavic со всем необходимым. Сумка выполнена из плотного полиэстера 600 ден с полиуретановым покрытием, поэтому легко переносит дождь без необходимости в специальных чехлах-дождевиках. Основное отделение закрывается на верхнюю молнию, пространство внутри можно организовать с помощью разделителя на липучках. Для небольших аксессуаров предусмотрен внутренний карман на молнии и широкий внешний карман спереди (также на молнии).
Нейлоновый ремень регулируется по длине от 80 до 146 см, поэтому сумку можно носить как на боку (на бедре), так и на манер слинга в районе спины.
- Размеры внешние: 30 х 20 х 13.5 см
- Объем: 6 литров
- Материалы: искусственная кожа (полиэстер 600D с полиуретановым покрытием), подкладка из полиэстера, наполнитель: EVA пена, ремень: нейлон
- Вместимость: беззеркальная камера с 2-3 объективами, мелкие аксессуары
- Вес: 0.54 кг