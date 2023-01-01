Надёжная сумка для хранения портативного оборудования и различных аксессуаров. Она имеет вместительные габариты и ёмкость 6л, что позволяет взять с собой камеру, складной дрон или полезные аксессуары для работы и хобби. Выполнена из высокопрочного материала - полиэстера 600D который отличается превосходной водонепроницаемостью. Все ваше оборудование и аксессуары будут надежно защищены от воздействия воды, попадания пыли и других воздействий.