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Сумка Ulanzi PB008 Vlogging Gear Bag, черная

  • PB008 Vlogging Gear Bag, черная
  • PB008 Vlogging Gear Bag, черная
  • PB008 Vlogging Gear Bag, черная
  • PB008 Vlogging Gear Bag, черная
  • PB008 Vlogging Gear Bag, черная
  • PB008 Vlogging Gear Bag, черная
  • PB008 Vlogging Gear Bag, черная
  • PB008 Vlogging Gear Bag, черная
  • PB008 Vlogging Gear Bag, черная
  • PB008 Vlogging Gear Bag, черная
  • PB008 Vlogging Gear Bag, черная
Код товара:УТ-00065572
Артикул:3050

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка Ulanzi PB008 вмещает беззеркальную камеру с 2-3 объективами + мелкие аксессуары, либо складной квадрокоптер типа DJI Mavic со всем необходимым. Сумка выполнена из плотного полиэстера 600 ден с полиуретановым покрытием, поэтому легко переносит дождь без необходимости в специальных чехлах-дождевиках. Основное отделение закрывается на верхнюю молнию, пространство внутри можно организовать с помощью разделителя на липучках. Для небольших аксессуаров предусмотрен внутренний карман на молнии и широкий внешний карман спереди (также на молнии).

Нейлоновый ремень регулируется по длине от 80 до 146 см, поэтому сумку можно носить как на боку (на бедре), так и на манер слинга в районе спины.

  • Размеры внешние: 30 х 20 х 13.5 см
  • Объем: 6 литров
  • Материалы: искусственная кожа (полиэстер 600D с полиуретановым покрытием), подкладка из полиэстера, наполнитель: EVA пена, ремень: нейлон
  • Вместимость: беззеркальная камера с 2-3 объективами, мелкие аксессуары
  • Вес: 0.54 кг