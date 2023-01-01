Описание

Легкий и недорогой алюминиевый штатив Ulanzi Ombra YING Travel Tripod – отличный выбор для путешествий, пейзажной съемки, анималистики и других сюжетов, связанных с выездами на городские или природные локации. Толщина в сложенном виде составляет всего 5 см, длина – 53 см, а вес – 1.12 кг. Центральная колонна переворачивается для съемки макро. Шаровая головка с широким алюминиевым шаром легко выдерживает профессиональные камеры с телеобъективами: максимальная нагрузка 8 кг. Шар свободно вращается и наклоняется на угол до 90°. Отдельный замок для оси панорамирования позволяет легко делать панорамы из нескольких кадров или поворачивать камеру при съемке видео. В комплекте идет адаптер для установки телефона.

Совместимость с системой Arca Swiss позволяет использовать длинные площадки для лучшей балансировки камеры, а также L-образные площадки для удобства вертикальной съемки.

В комплекте со штативом идет тонкий тканевый чехол и телефонный адаптер.