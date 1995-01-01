Штатив Ulanzi OMBRA Video Travel Tripod, с видеоголовой
Код товара:УТ-00075221
Артикул:3030
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см160
Безопасная нагрузка, кг6
Длина в сложенном виде, см55
Вес, г1300
Комплектация штативаС головкой
Головкавидеоголова
Количество секций4 секции
Быстросъемная площадкав комплекте
Углы наклона ног20°- 80°
Максимальная нагрузка6 кг
Минимальная высота51 см
Максимальная высота160 см
Длина в сложенном положении55 см
Материалалюминий, пластик
Страна производстваКитай
Вес1300 г
Описание
Универсальный штатив с видеоголовой Ulanzi Ombra video travel tripod для съёмки на камеру или смартфон шириной 55 - 93 мм. Длинная рукоятка может быть установлена как с левой, так и с правой стороны под любым углом благодаря креплению Arri Rosette. Лёгкий и удобный для путешествий вариант - вес всего 1.3 кг, а в сложенном состоянии занимает всего 55 см благодаря инновационной конструкции ног. Для регулировки угла наклона ног предусмотрена фиксация 20° - 80°.
Характеристики:
- Тип замка ног: клипсовый
- Минимальная высота: 510 мм
- Максимальная высота: 1600 мм
- Длина в сложенном положении: 550 мм
- Максимальная нагрузка: 6 кг
- Материал: алюминий, АБС пластик
- Вес: 1300 г
Комплектация:
- штатив
- держатель смартфона
- чехол