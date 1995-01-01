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Штатив Ulanzi OMBRA Video Travel Tripod, с видеоголовой

  • Ombra video travel tripod, с видеоголовой
  • Ombra video travel tripod, с видеоголовой
  • Ombra video travel tripod, с видеоголовой
  • Ombra video travel tripod, с видеоголовой
  • Ombra video travel tripod, с видеоголовой
  • Ombra video travel tripod, с видеоголовой
  • Ombra video travel tripod, с видеоголовой
  • Ombra video travel tripod, с видеоголовой
  • Ombra video travel tripod, с видеоголовой
Код товара:УТ-00075221
Артикул:3030

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальный штатив с видеоголовой Ulanzi Ombra video travel tripod для съёмки на камеру или смартфон шириной 55 - 93 мм. Длинная рукоятка может быть установлена как с левой, так и с правой стороны под любым углом благодаря креплению Arri Rosette. Лёгкий и удобный для путешествий вариант - вес всего 1.3 кг, а в сложенном состоянии занимает всего 55 см благодаря инновационной конструкции ног. Для регулировки угла наклона ног предусмотрена фиксация 20° - 80°.

Характеристики:

  • Тип замка ног: клипсовый
  • Минимальная высота: 510 мм
  • Максимальная высота: 1600 мм
  • Длина в сложенном положении: 550 мм
  • Максимальная нагрузка: 6 кг
  • Материал: алюминий, АБС пластик
  • Вес: 1300 г

Комплектация:

  • штатив
  • держатель смартфона
  • чехол