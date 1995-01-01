Штатив Ulanzi Ombra YING Travel Tripod, белый
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Характеристики
Описание
Легкий и недорогой алюминиевый штатив Ulanzi Ombra YING Travel Tripod – отличный выбор для путешествий, пейзажной съемки, анималистики и других сюжетов, связанных с выездами на городские или природные локации. Толщина в сложенном виде составляет всего 5 см, длина – 53 см, а вес – 1.12 кг. Центральная колонна переворачивается для съемки макро. Шаровая головка с широким алюминиевым шаром легко выдерживает профессиональные камеры с телеобъективами: максимальная нагрузка 8 кг. Шар свободно вращается и наклоняется на угол до 90°. Отдельный замок для оси панорамирования позволяет легко делать панорамы из нескольких кадров или поворачивать камеру при съемке видео. В комплекте идет адаптер для установки телефона.
Совместимость с системой Arca Swiss позволяет использовать длинные площадки для лучшей балансировки камеры, а также L-образные площадки для удобства вертикальной съемки.
В комплекте со штативом идет тонкий тканевый чехол и телефонный адаптер.
Характеристики
- Головка: шаровая
- Пузырьковый уровень: есть
- Количество секций: 5
- Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
- Углы наклона ног: 20°, 55°, 75°
- Максимальная нагрузка: 8 кг
- Максимальная высота: 158 см
- Высота со сложенной центральной штангой: 130 см
- Длина в сложенном положении: 53 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: ноги, шар головы: алюминиевый сплав; голова, площадка, замки: АБС пластик
- Вес: 1.12 кг
- Страна производства: Китай